Корабль "Тарантул" затоплен в Крыму: опубликованы спутниковые снимки (фото)

В InformNapalm считают, что захваченное в 2014 году судно было затоплено 29-30 декабря. Это подтверждают спутниковые снимки и информация местных жителей о взрывах в городе.

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Спутниковые снимки подтверждают затопление российского сторожевого корабля проекта 205П "Тарантул". Об этом сообщают в международном разведывательном сообществе InformNapalm.

О затонувшем российском корабле сообщили партизаны движения "Атеш". Отмечалось, что они обнаружили судно во время разведки. Предположительно речь идет об украинском корабле, который был похищен оккупантами еще в 2014 году.

В разведывательном сообществе сравнили спутниковые снимки и данные своих источников в Севастополе, предположительно, что судно оккупантов пошло на дно 29-30 декабря.

Фото: InformNapalm

Отмечается, что днем 29 декабря во временно оккупированном городе раздавались громкие взрывы. По словам жителей, в центре Севастополя даже дрожали окна. Впрочем, оккупационная власть никак не комментировала взрывы, которые слышали в городе.

В InformNapalm считают, что именно 29-30 декабря украинские военные совершили успешную атаку, в ходе которой был потоплен сторожевой корабль.

Затопление российского корабля "Тарантул" — что известно

В украинском подполье говорят, что судно находится на пристани бухты "Графская". Предположительно, что российский корабль был подбит еще несколько недель назад, во время атаки морскими дронами.

По словам польского обозревателя Максимилиана Дуры, после похищения корабль использовался в боевых целях. По его мнению, он затонул не из-за атаки, а из-за своего состояния и ненадлежащей эксплуатации.

Также о том, что судно могло затонуть в конце декабря, подтвердили аналитики Института изучения войны. Они отметили, что недавняя ударная кампания Украины могла быть успешной.

Напомним, в конце декабря украинские военные нанесли удар по российскому кораблю "Новочеркасск" в Феодосии. В Воздушных силах заявляли, что судно полностью сгорело, а экипаж — погиб.

Вскоре в соцсетях опубликовали фото уничтоженного корабля на которых видно, что от него осталась лишь кучка металла.