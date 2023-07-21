Росіяни потопили корвет "Тернопіль", капітан якого перейшов на бік РФ, — ЗМІ (фото)

Російський військовий катер "Ивановец" знищив протикорабельною крилатою ракетою судно-мішень під час навчань у Чорному морі. За обрисами ліквідований корабель схожий на захоплений росіянами під час анексії Криму в березні 2014 року український корвет "Тернопіль".

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Російські військові на навчаннях потопили ймовірно український корвет "Тернопіль", викрадений 2014 року під час окупації Криму. Відео з ураженням судна опублікували в Telegram-каналі Міноборони РФ.

У відомстві повідомили, що проводили навчальні стрільби в північно-західній частині Чорного моря. Військовий катер "Івановець" Чорноморського флоту атакував протикорабельною крилатою ракетою судно-мішень. На записі можна побачити, що ракета влучила в середню частину корабля і вибухнула. Міноборони РФ не показали остаточних результатів від прямого попадання ракети. Однак повідомили, що корабель було знищено.

Як пишуть у виданні "Мілітарний", судячи з обрисів профілю судна на відео, росіяни ліквідували корвет проекту 1124М "Тернопіль", захоплений під час окупації Криму.

Фото: Мiноборони РФ

Що відомо про корвет "Тернопіль"

U209 Тернопіль вважався новітнім корветом ВМС України, його було спущено на воду 15 березня 2002 року. Судно було озброєне 76-мм артустановкою АК-176, двома спареними 533-мм торпедними апаратами і реактивним бомбометом РБУ-6000 "Смерч-2", а засобами протиповітряної оборони для корабля слугували 30-мм автоматична гармата АК-630М і зенітний ракетний комплекс Оса-МА.

Під час анексії Криму в березні 2014 року військовослужбовці Чорноморського флоту РФ намагалися змусити команду українського корвета "Тернопіль" здатися. У підсумку екіпаж відмовився, опинившись повністю відрізаним від суші.

Через кілька днів капітан бойового корабля Максим Ємельяненко повідомив, що помітив ознаки підготовки захоплення корвета. Особовий склад був готовий відбити атаку. Після захоплення судна російськими окупантами Ємельяненко єдиний із команди, що складалася зі 100 осіб, перейшов на бік РФ.

На порталі "Миротворець" зазначено, що після державної зради його прийняли на службу на сторожове судно "Пытливый".

20 липня у ДБР повідомили про завершення досудового розслідування проти капітана корвета "Тернопіль". Його звинувачують у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) і судитимуть заочно, поки він перебуває в тимчасово окупованому Криму. Коли командир потрапить до рук українського правосуддя, йому загрожує провести у в'язниці від 12 до 15 років, залежно від рішення суду.