Украина улучшила "Нептун": как эволюционировала "длинная рука" ВСУ

После триумфального потопления "Москвы" работа по российским целям не остановилась, как и не остановилось улучшение комплекса. Последним успешным поражением является БДК "Константин Ольшанский" в бухте временно оккупированного Севастополя. Фокус разобрался, на что теперь способен "Нептун".

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Противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" на третий год полномасштабной войны эволюционировал и продвинулся. Если раньше он мог бить только по кораблям, то сейчас и по наземным целям. Фокус проанализировал, как изменился "Нептун", и на что теперь способны крылатые ракеты.

По состоянию на начало полномасштабной войны в Украине был только один комплекс "Нептун", который должен был поступить в Военно-морские силы. Разработка комплекса началась еще в 2014 году. К моменту принятия на вооружение прошло всего 6 лет.

На что способна противокорабельная ракета "Нептун"

Крылатая противокорабельная ракета (ПКР) предназначена для уничтожения кораблей с водоизмещением до 5 000 тонн. Визуально она похожа на типичные ПКР в своем классе: американский Haproon, французская Exocett, британская Sea Eagle или российская/советская Х-35.

Р-360 "Нептун" поразил уже несколько вражеских целей Фото: Укроборонпром

Генеральный директор и генеральный конструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев заявил, что все подобные ракеты строятся по одному принципу: спереди крылья, а сзади руль. Разница только во "внутренней начинке". Именно ГККБ "Луч" и ответственно за разработку и производство "Нептунов".

Остатки ракеты "Нептун", которая поразила российский крейсер "Москва Фото: Укринформ

Дальность поражения противокорабельной версии "Нептуна" составляет 280 км. Масса боевой части — 150 кг, а скорость полета до 900 км/ч. Ракета летит низко над водой, чтобы усложнить обнаружение вражескими средствами ПВО.

За время полномасштабной войны "Нептун" потопил или подбил:

флагман Черноморского флота РФ "Москва" — потоплен;

фрегат "Адмирал Эссен" — поражен;

БДК "Константин Ольшанский" — поражен, вероятно, наземной версией ракеты.

Также СМИ писали, что в начале полномасштабной войны обнаружили диверсию, которая привела к выходу из строя ПКР "Нептун". Проверка выяснила, что все ракеты имели одинаковую проблему — выход из строя одной детали. Ракеты не детонировали, как должны были бы. Однако после устранения проблемы "Нептуны" начали бить как надо.

Как эволюционирует ракета "Нептун" во время полномасштабной войны

После первых удачных поражений долгое время в средствах массовой информации не было информации о применении противокорабельных ракет "Нептун" вплоть до лета 2023 года. Украина впервые нанесла удар по временно оккупированному Крыму. Позже стало известно, что по комплексу С-400 ударил "Нептун". Стало понятно, что в Украине появилась собственная ракета с дальностью более 300 км для ударов по наземным целям.

Поражение произошло на День Независимости в 2023 году. Ракеты уничтожили не только две составляющих вражеского ЗРК С-400, но и успешно поразили радар "Подлет" в районе мыса Тарханкут. "Нептун" запрограммировали на такой маршрут, который позволил обойти российские системы обнаружения. Боеприпасы летели к цели на сверхмалой высоте.

Уже через неделю американское издание The War Zone сообщило, что Украина модернизировала "Нептуны" для ударов по земле. Под боеприпас разработали систему наведения GPS и создали инфракрасную головку самонаведения для поиска и фиксации целей. В память ракеты загружают изображение цели и на терминальном оттенке полета она сверяет то, что видит перед собой с изображением. Таким образом можно достичь высокой точности.

Источники издания, с которыми пообщались журналисты заявляли, что модернизированный "Нептун" имеет дальность до 400 км и полезную нагрузку около 350 кг. То есть более чем в два раза больше, чем было в базовой версии ракеты.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ключевой проблемой по состоянию на сентябрь 2023 года было количество ракет. Украине сложно наращивать производство из-за вероятности поражения заводов российскими ракетами.

В декабре заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал, что в Украине работают над разработкой дальнобойной версии ракеты "Нептун".

"Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун", — сообщил Гаврилюк.

2024 год — Украина продолжает бить "Нептуном"

26 марта спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что "Нептуном" атаковали большой десантный корабль "Константин Ольшанский" в т.н. Крыму. Корабль потерял боеспособность после удара ракетами.

"Константин Ольшанский" — это украинский БДК, который оккупанты захватили в 2014 году во время оккупации Крыма. Корабль проекта 775 враг использовал для донорства запчастей. Также РФ планировала выдать его за "Минск" или "Оленегорский горняк", которые ранее успешно атаковала Украина дронами или западными ракетами.

"Константин Ольшанский" был захвачен в Крыму в 2014 году

"Корабль этот должен был использоваться против Украины. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Эксперты Defense Express при этом отмечают, что "Нептун" был глубоко модернизирован раз он смог поразить такую цель на значительном расстоянии. Большой десантный корабль находился в бухте Севастополя. Официальная дальность "Нептуна" — 280 км, но этого не хватило бы для удара по "Константину Ольшанскому". Ракете во время полета надо было маневрировать, чтобы не попасть в зону действия российского ПВО.

"Нептун" продолжает развиваться и применяться военными Фото: Из открытых источников

Для атак надводных целей требований к системе наведения меньше, чем по наземным. "Нептуну" пришлось не только обойти вражеское ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, но и атаковать нужный корабль, потому что в бухте находились и другие корабли. Боеприпас должен был отличить малые корабли от других.

Кроме этого удар по Севастополю был комбинированным. Важно было одновременно атаковать различные цели, что требует высокой координации. Поэтому эксперты приходят к выводу, что "Нептун" значительно эволюционирует и развивается для ударов по врагу.