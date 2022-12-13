В начале вторжения украинские ракеты "Нептун" вышли из строя, в ГУР говорят о диверсии, — УП

В феврале запуск противокорабельных крылатых ракет был неудачным. В результате проверки удалось узнать, что во всех "Нептунах" вышла из строя одна деталь.

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В начале полномасштабного вторжения России в феврале Вооруженные силы Украины начали применять украинские противокорабельные ракеты "Нептун". Однако первый запуск был неудачным, а проверка выяснила, что во всех ракетах вышла из строя одна деталь. Об этом сообщается в материале издания "Украинская правда".

В украинской разведке предполагают, что это могла быть диверсия.

Журналисты рассказали, что после февральских не совсем удачных пусков "Нептунов" в марте с проверкой приехали специалисты из киевского государственного конструкторского бюро "Луч", которое является главным разработчиком ракеты. Эксперты обнаружили очень подозрительную закономерность: на всех ракетах была выведена из строя одна детей. В результате чего снаряды не детонировали, как должны были бы.

После этого специалисты починили неполадки. Источники из КБ "Луч" не считают, что проблемы с ракетами были связанны с диверсией. Они рассказали, что это связанно со спецификой продукта.

"Нас постоянно вызывают что-то починить или проверить. Это специфика продукта такая. Ракета же наполнена очень чувствительной электроникой, для нее даже на этапе простой транспортировки есть много опасностей", — заявили в ведомстве.

Разведчики говорят о диверсии

Собеседник "Украинской правды" в украинской разведке предполагает, что ракеты могли повредить умышленно. Он отметил, что за все месяцы российского вторжения это единственный случай, когда можно говорить о предательстве.

"Такая история действительно была. Оказалось, что на всех ракетах одинаковая неисправность, и она явно специально сделана. Это был единственный раз за всю войну, когда бы я мог сказать, что это похоже на предательство. Но все исправили, и "Москвы" (российский крейсер, — ред.) больше нет", — сказал источник.

Что известно о ракетах "Нептун"?

"Нептун" — украинская противокорабельная крылатая ракета, которая разработана в киевском конструкторском бюро "Луч". Она предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн и имеет боевую часть массой 150 кг. Дальность действия "Нептуна" — до 280 км. Имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и совершает полет на сверхмалых высотах (несколько метров над уровнем моря) и может маневрировать во время полета. Ракету можно использовать с трех платформ: корабельного, наземного и воздушного базирования.

Напомним, 12 мая в Одесской ОВА рассказали, что ВМСУ уничтожили российское судно в Черном море "Всеволод Бобров". Журналисты писали, что украинские военные для это применили ракеты "Нептун".

10 августа аналитики из Института изучения войны предполагали, что ВСУ могли использовать модифицированные ракеты "Нептун" для ударов по авиабазе в оккупированном Крыму.