Удар по авіабазі в Криму: ЗСУ могли використовувати модифіковані ракети "Нептун" — ISW

Зараз багато хто припускає, що українці могли дістати до півострова американськими системами великої дальності ATACMS. Проте аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що їх поки що немає на озброєнні української армії.

8 та 9 серпня на півдні України було зафіксовано вибухи на російських військових базах і складах із боєприпасами, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань зазначив, що понад півтори години в Новоолексіївці, розташованій приблизно за 35 км на північ від кордону з Кримом, тривала детонація снарядів. Мер Мелітополя Іван Федоров також повідомив про 10 вибухів на російських військових базах у західній частині Мелітополя. Російські та українські джерела повідомили про серію вибухів на російській авіабазі в окупованій Новофедорівці на західному узбережжі Криму. Українські офіційні особи не взяли на себе відповідальність за удари по російській військовій інфраструктурі.

[ + – ] Можливо, під час удару по Новофедорівці було знищено російський Су-24

ISW зазначає, що Міноборони Росії причиною інциденту на авіабазі у Криму назвало вибух кількох авіаційних боєприпасів на складах через порушення правил пожежної безпеки. Тим самим вони відкинули повідомлення, що причиною вибухів стали українські удари або диверсії на військовому об'єкті.

Аналітики інституту вважають, що Кремль не хоче звинувачувати Україну в завданні ударів, оскільки це продемонструвало б неефективність російських систем ППО. Такою ж реакцією була, коли українські сили потопили флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва".

Новофедорівка знаходиться на відстані понад 200 км до лінії фронту в Херсонській області. Тому російські блогери висловили припущення, що українці використали надані США армійські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS). Однак, за даними інституту, у ЗСУ немає систем ATACMS.

"ІSW поки що не має жодних підстав для самостійної оцінки точної причини вибухів, — сказано у звіті інституту. — Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, ймовірно, унеможливлює офіційну російську версію випадкової пожежі, але не заперечує ні диверсію, ні далекобійний ракетний удар. Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для завдання ударів по наземних цілях, як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами, але наразі немає жодних доказів, що підтверджують цю гіпотезу".

Нагадаємо, що вибухи у Криму на авіаційній базі окупантів у Новофедорівці пролунали приблизно о 15:30 9 серпня. Військовий аеродром, який росіяни використовують для літаків, що атакують підконтрольні Україні території.

Видання New York Times, посилаючись на свої джерела в українському Міноборони, повідомило, що удару по авіабазі росіян міг бути завдано з ОТРК "Грім", розробленим у дніпровському КБ "Південне". Журналісти наголошують, що за вибухами у Криму стоять українські військові, які застосували зброю "виключно української розробки".

Як повідомлялося, 13 квітня українські військові завдали удару по крейсеру "Москва" новітніми ракетами "Нептун". Фокус розбирався, що це за озброєння і на що воно здатне.