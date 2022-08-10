Удар по авиабазе в Крыму: ВСУ могли использовать модифицированные ракеты "Нептун" — ISW

Сейчас многие предполагают, что украинцы могли достать до полуострова американскими системами большой дальности ATACMS. Однако аналитики Института изучения войны отмечают, что их пока нет на вооружении украинской армии.

8 и 9 августа на юге Украины были зафиксированы взрывы на российских военных базах и складах с боеприпасами, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань отметил, что более полутора часов в Новоалексеевке, расположенной примерно в 35 км к северу от границы с Крымом, продолжалась детонация снарядов. Мэр Мелитополя Иван Федоров также сообщил о 10 взрывах на российских военных базах в западной части Мелитополя. Российские и украинские источники сообщили о серии взрывов на российской авиабазе в оккупированной Новофедоровке на западном побережье Крыма. Украинские официальные лица не взяли на себя ответственность за удары по российской военной инфраструктуре.

[ + – ] Возможно, при ударе по Новофедоровке был уничтожен российский Су-24

ISW отмечает, что Минобороны России причиной инцидента на авиабазе в Крыму назвало взрыв нескольких авиационных боеприпасов на складах из-за нарушений правил пожарной безопасности. Тем самым они отвергли сообщения о том, что причиной взрывов стали украинские удары или диверсии на военном объекте.

Аналитики института считают, что Кремль не хочет обвинять Украину в нанесении ударов, поскольку это продемонстрировало бы неэффективность российских систем ПВО. Такой же реакция была, когда украинские силы потопили флагман Черноморского флота России крейсер "Москва".

Новофедоровка находится на расстоянии более 200 км до линии фронта в Херсонской области. Поэтому российские блогеры высказали предположение, что украинцы использовали предоставленные США армейские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS). Однако, по данным института, у ВСУ нет систем ATACMS.

"У ISW пока нет никаких оснований для самостоятельной оценки точной причины взрывов, — сказано в отчете института. — Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар. Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для нанесения ударов по наземным целям, как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами, но в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу".

Напомним, что взрывы в Крыму на авиационной базе оккупантов в Новофедоровке прогремели около 15:30 9 августа. Военный аэродром, который россияне используют для самолетов, атакующих подконтрольные Украине территории.

Издание New York Times, ссылаясь на свои источники в украинском Минобороны, сообщило, что удар по авиабазе россиян мог быть нанесен из ОТРК "Гром", разработанным в днепровском КБ "Южное". Журналисты подчеркивают, что за взрывами в Крыму стоят украинские военные, которые применили оружие "исключительно украинской разработки".

Как сообщалось, 13 апреля украинские военные нанесли удар по крейсеру "Москва" новейшими ракетами "Нептун". Фокус разбирался, что это за вооружение и на что оно способно.