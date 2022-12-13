На початку вторгнення українські ракети "Нептун" вийшли з ладу, в ГУР говорять про диверсію, — УП

У лютому запуск протикорабельних крилатих ракет був невдалим. Унаслідок перевірки вдалося дізнатися, що в усіх "Нептунах" вийшла з ладу одна деталь.

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На початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому Збройні сили України почали застосовувати українські протикорабельні ракети "Нептун". Однак перший запуск був невдалим, а перевірка з'ясувала, що в усіх ракетах вийшла з ладу одна деталь. Про це повідомляється у матеріалі видання "Українська правда".

В українській розвідці припускають, що це могла бути диверсія.

Журналісти розповіли, що після лютневих не зовсім вдалих пусків "Нептунів" у березні з перевіркою приїхали фахівці з київського державного конструкторського бюро "Луч", яке є головним розробником ракети. Експерти виявили дуже підозрілу закономірність: на всіх ракетах було виведено з ладу одну деталь. Унаслідок чого снаряди не детонували, як мали б.

Після цього фахівці полагодили неполадки. Джерела з КБ "Луч" не вважають, що проблеми з ракетами були пов'язані з диверсією. Вони розповіли, що це пов'язано зі специфікою продукту.

"Нас постійно викликають щось полагодити чи перевірити. Це специфіка продукту така. Ракета ж наповнена дуже чутливою електронікою, для неї навіть на етапі простого транспортування є багато небезпек", — заявили у відомстві.

Розвідники говорять про диверсію

Співрозмовник "Української правди" в українській розвідці припускає, що ракети могли пошкодити навмисне. Він зазначив, що за всі місяці російського вторгнення це єдиний випадок, коли можна говорити про зраду.

"Така історія і справді була. Виявилось, що на всіх ракетах однакова несправність, і вона явно спеціально зроблена. Це був єдиний раз за всю війну, коли б я міг сказати, що це схоже на зраду. Але все виправили, і "Москви" (російський крейсер, — ред.) більше немає", — сказало джерело.

Що відомо про ракети "Нептун"?

"Нептун" — українська протикорабельна крилата ракета, розроблена в київському конструкторському бюро "Луч". Вона призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5 000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Дальність дії "Нептуна" — до 280 км. Має дозвукову швидкість (900 км/год) та здійснює політ на надмалих висотах (кілька метрів над рівнем моря) та може маневрувати під час польоту. Ракету можна використовувати з трьох платформ: корабельного, наземного та повітряного базування.

Нагадаємо, 12 травня в Одеській ОВА розповіли, що ВМСУ знищили російське судно в Чорному морі "Всеволод Бобров". Журналісти писали, що українські військові для цього застосували ракети "Нептун".

10 серпня аналітики з Інституту вивчення війни припускали, що ЗСУ могли використовувати модифіковані ракети "Нептун" для ударів по авіабазі в окупованому Криму.