"Нептун" модернизируют и развивают, но Буданов назвал ключевую проблему

По словам начальника ГУР, ракеты совершенствуют, но в Украине нет линий для массового производства "Нептунов".

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В Украине продолжают работы по модернизации и развитию ракеты "Нептун", которая в базовой версии является противокорабельной. Однако руководитель Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью для The War Zone назвал ключевую проблему.

Журналист спросил у Буданова, может ли он рассказать о каком-то оружии, которое использует Украина: модифицированный "Нептун", морские дроны или БПЛА. На это начальник ГУР заявил, что Украина использует все имеющееся вооружение.

"Перечень разнообразных дронов, которые производятся в Украине, сейчас достаточно большой, и мы используем все, что можем. "Нептуны" находятся в процессе развития, который еще продолжается и они совершенствуются и совершенствуются. Но проблема с ними заключается в том, что мы не имеем линии, чтобы производить их много. Следовательно, проблема в количестве тех, что есть", — пояснил Буданов.

Поэтому учитывая ограниченное количество ракет, первоочередными целями для "Нептуна" являются российские средства ПВО, чтобы пробивать пробелы в противовоздушной обороне врага. Далее пробелы будут использовать для проведения других операций.

Стоит отметить, что "Нептун" уже атаковал несколько российских целей. В частности уничтожил С-400 в оккупированном Крыму. Как сообщил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, испытания "Нептуна" завершали ударами по "Адмиралу Эссену" и "Москве".

Напомним, 30 августа СМИ писали, что Украина модернизирует ракеты "Нептун", чтобы он имел дальность 1000 километров.