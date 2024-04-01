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В ефірі телемарафону очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що росіяни, ймовірно, найближчим часом застосують крилаті ракети морського базування "Калібр" для ударів по Україні, бо ворог такі КР накопичував тривалий час.

Дослівно Буданов сказав наступне – "Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування".

І також – "Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася …Є нормативно-правові акти, документи, рішення. Ворогу потрібно було поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101".

Таке повідомлення може виглядати дещо дисонуюче на тлі того, що раніше питання про можливе застосування "Калібрів" для ударів по Україні не стояло на порядку денному. Ну і також – на тлі коментарів про те, що майже всі ракетоносії (крім лише одного корвета "Циклон") російські окупанти перевели із Севастополя в Новоросійськ, і там начебто нема технічної можливості завантажувати крилаті ракети на фрегати, корвети та підводні човни.

На цьому тлі логічно виникає питання про те, а яку ж кількість крилатих ракет морського базування (КРМБ) "Калібр" могли до цього моменту накопичити російські загарбники. Щоб знайти відповідь на це питання, можемо опертись на дані про кількість ракет в РФ станом на листопад 2023 року, яку тоді заявляв представник того ж ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

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Тоді мова йшла про те, що на листопад минулого року, за оцінками нашої розвідки, росіяни мали накопичений запас в 165 КРМБ "Калібр". Якщо ж враховувати відомі на той момент дані, то темп виробництва "Калібрів" міг коливатись від 20 до 35 одиниць на місяць.

Виходячи із цього, і також із факту, що за чотири місяці потому рашисти майже не використовували "Калібри" для обстрілів по Україні, то мова може йти про те, що запас КР цього типу у ворога міг вирости в діапазоні від +80 одиниць до + 120 одиниць, або ж до діапазону від 245 одиниць до 285 одиниць.

Для порівняння, чисто щоб проілюструвати тенденцію – станом на той же листопад 2023 року російські загарбники мали в запасі лише 160 крилатих ракет повітряного базування типів Х-101/555/55, тобто уже тут "на старті" кількість КР повітряного базування виявилась дещо меншою, аніж кількість "Калібрів".

Крім того, варто врахувати й наступний момент – якщо опиратись на офіційні звіти Повітряних Сил, то в проміжок з 21 по 31 березня 2024 року російські загарбники відстріляли по Україні загалом 133 крилаті ракети повітряного базування Х-101/555/55.

На цьому тлі логічною виглядає оцінка, що у мірі вичерпання наявного запасу крилатих ракет повітряного базування росіяни можуть "розпакувати" запас "Калібрів". Але водночас, і на ті ж самі Х-101 рашисти й далі можуть покладатись для виконання ударів по нашій критичній інфраструктурі.

Повідомлення про те, що РФ почала виробництво Х-101 з двома бойовими частинами і ця ракета дійсно стала вдвічі небезпечнішою, вказує зокрема і на те, що ворог прагне максимізувати ефект від застосування таких КР при можливому зменшенні інтенсивності запусків.

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