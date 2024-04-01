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В эфире телемарафона глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что россияне, вероятно, в ближайшее время применят крылатые ракеты морского базирования "Калибр" для ударов по Украине, потому что враг такие КР накапливал длительное время.

Дословно Буданов сказал следующее — "Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению".

И также — "В ближайшее время, я думаю, мы снова увидим "Калибры", потому что количество Х-101 значительно сократилось ...Есть нормативно-правовые акты, документы, решения. Врагу нужно было восстановить запас ракет флота, потому что они значительно в то время сократились. Эту задачу они выполнили. То есть сейчас они технически готовы к их применению. Пока флот накапливал свои ракеты, Воздушно-космические силы РФ использовали Х-101".

Такое сообщение может выглядеть несколько диссонирующим на фоне того, что ранее вопрос о возможном применении "Калибров" для ударов по Украине не стоял на повестке дня. Ну и также — на фоне комментариев о том, что почти все ракетоносители (кроме только одного корвета "Циклон") российские оккупанты перевели из Севастополя в Новороссийск, и там вроде бы нет технической возможности загружать крылатые ракеты на фрегаты, корветы и подводные лодки.

На этом фоне логично возникает вопрос о том, а какое же количество крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Калибр" могли к этому моменту накопить российские захватчики. Чтобы найти ответ на этот вопрос, можем опереться на данные о количестве ракет в РФ по состоянию на ноябрь 2023 года, которое тогда заявлял представитель того же ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

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Тогда речь шла о том, что на ноябрь прошлого года, по оценкам нашей разведки, россияне имели накопленный запас в 165 КРМБ "Калибр". Если же учитывать известные на тот момент данные, то темп производства "Калибров" мог колебаться от 20 до 35 единиц в месяц.

Исходя из этого, и также из факта, что за четыре месяца с тех пор рашисты почти не использовали "Калибры" для обстрелов по Украине, то речь может идти о том, что запас КР этого типа у врага мог вырасти в диапазоне от +80 единиц до + 120 единиц, или же до диапазона от 245 единиц до 285 единиц.

Для сравнения, чисто чтобы проиллюстрировать тенденцию — по состоянию на тот же ноябрь 2023 года российские захватчики имели в запасе лишь 160 крылатых ракет воздушного базирования типов Х-101/555/55, то есть уже здесь "на старте" количество КР воздушного базирования оказалось несколько меньше, чем количество "Калибров".

Кроме того, стоит учесть и следующий момент — если опираться на официальные отчеты Воздушных Сил, то в промежуток с 21 по 31 марта 2024 года российские захватчики отстреляли по Украине в целом 133 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555/55.

На этом фоне логичной выглядит оценка, что по мере исчерпания имеющегося запаса крылатых ракет воздушного базирования россияне могут "распаковать" запас "Калибров". Но в то же время, и на те же Х-101 рашисты и дальше могут полагаться для выполнения ударов по нашей критической инфраструктуре.

Сообщение о том, что РФ начала производство Х-101 с двумя боевыми частями и эта ракета действительно стала вдвое опаснее, указывает, в том числе, и на то, что враг стремится максимизировать эффект от применения таких КР при возможном уменьшении интенсивности запусков.

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