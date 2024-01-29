"Калібрів" багато, але ними не стріляють. Чому Росія не застосовує свої ракети морського базування

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З 25 вересня 2023 року російські війська не застосовували масово ракети "Калібр". Однак це не привід розслаблятися, оскільки цей провал щодо завдання ударів такою компонентою не говорить про те, що вони у них закінчилися або відсутнє виробництво. Якраз навпаки.

З 25 вересня 2023 року по 25 січня 2024 року у росіян накопичення КРМБ "Калібр", тільки за рахунок виробничих потужностей, може становити більше 240 одиниць. Тобто з урахуванням застосування Х-101/555 морських "Калібрів" в резерві більше, ніж крилатих авіаційних.

Проте причин такої тривалої паузи кілька.

По-перше, після втечі Чорноморської флотилії до Новоросійська з Севастополя на новому місці базування досі не облаштовано інфраструктуру для обслуговування та зберігання КРМБ "Калібр".

Наразі триває активне вивезення ракет "Калібр" з 3413 ракетно-технічної бази в Сухарній Балці на материк – у 1061-й арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин до Натухаєвської, Краснодарського краю РФ. Причому російське командування всіляко форсує процес облаштування всієї необхідної інфраструктури та логістики.

По-друге, зазначається зношування пускових на носіях КРМБ "Калібр". Часте застосування цих ракет показало, що якість пускових не забезпечує надійність за настільки інтенсивного застосування ракет. Особливо ресурс був зношений у 2022 році та першій половині 2023 року.

Чорноморському флоту довелося перебиратися до Новоросійська Фото: Відкриті джерела

Не дивно те, що неодноразово впадало у вічі: непарні пуски, хоча пускових парна кількість. Наприклад, коли регулярно з ДЕПЧ "Варшавянка" з 4хПУ запускалося по 3 ракети. Одна з секцій не заряджалася через зношування та ризики НП.

Також самі кораблі від частих стартових імпульсів отримали ряд внутрішніх пошкоджень корпусів, які теж впливають на стійкість.

А тому не здивуюся, якщо побачу, як росіяни внутрішніми водами Росії намагаються переправити в Чорне море носії КРМБ "Калібр" з інших флотів, а ці відправити на ремонт.

По-третє, поки справді підводить російських маніяків погода. Але це ситуативний фактор.

А тому, до практики ударів "Калібрами" вони через якийсь час все ж таки повернуться, особливо з урахуванням зменшення накопиченого запасу Х-101/555 і прискореного облаштування інфраструктури в районі Новоросійська.

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