Буданов і Торкотюк виконували завдання за межами України: подробиці від ветерана ГУР

Начальник ГУР Кирило Буданов і командир підрозділу ГУР "Артан" Віктор Торкотюк брали участь у завданнях за межами державного кордону України. Ветеран розвідки пригадав, як його командир неодноразово ризикував своїм життям.

Про вихід Кирила Буданова і Віктора Торкотюка за лінію ДКУ ветеран воєнної розвідки з позивним "Саба" розповів в інтерв'ю "24 каналу" 18 грудня. Він зазначив, що участь командирів в операціях є найкращою мотивацією для бійців.

Ексрозвідник "Саба" розповів про участь Буданова і Торкотюка у ззавданнях за ДКУ. На відео з 28:44.

"Напевно, жоден з підрозділів ЗСУ не може похвалитись, що його комбат був отам, за межею державного кордону України. А тут був не тільки комбат, тут був сам начальник Головного управління, який був тоді у званні генерал-майора. У мене є відео з GoPro, де він розписується на прапорі", — пригадав "Саба".

Він зазначив, що мало хто з генералів української армії був за лінією державного кордону.

Відео дня

"Було відео недавно, що Кирило Олексійович виходив на "вишки Бойка" влітку. І там були такі коментарі, що "людина його рівня має…, не має…" А ви розумієте, яка це мотивація для його бійців, коли командир його рівня іде і робить такі речі? Як ви думаєте, іти до такого командира люди будуть? Будуть. І тому цей керівник собі і може дозволяти, на мою думку, ставити такі задачі, на які він сам ходив", — сказав ветеран.

"Саба" додав, що його командир Віктор Торкотюк неодноразово був зі своїми бійцями в місцях, де ризикував своїм життям.

"Я чув, йому говорили: "Ти ж маєш бути в штабі" А він відповідав: "Ні, я з хлопцями буду". І був у таких місцях, де він міг загинути тисячу разів", — розповів колишній розвідник.

Він зазначив, що така позиція командира мотивує людей іти до нього в підрозділ. "Саба" також пригадав евакуацію пораненого сапера, якому відірвало ногу — командир батальйону був поруч, коли бійця забирали з небезпечного місця. За словами ексрозвідника, сапера за лінією державного кордону евакуювали за 30 хвилин.

Звільнення "вишок Бойка": деталі операції

Нагадаємо, командир підрозділу ГУР "Артан" Віктор Торкотюк 8 жовтня 2023 року розповідав, що операція зі звільнення "вишок Бойка" біля узбережжя Криму 11 вересня того ж року була проведена бійцями ГУР відносно швидко. Росіяни не змогли дістати українських розвідників, коли вони опинилися на двох газовидобувних бурових платформах на шельфі Чорного моря між островом Зміїний і західним узбережжям Кримського півострова. Ця операція була важливою частиною підготовки до атаки на судноремонтний завод у Севастополі вночі 13 вересня.

12 серпня 2025 року в пресслужбі ГУР повідомили, що Кирило Буданов побував на острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі з інспекцією оборонних позицій.