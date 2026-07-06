Трамп, деньги и Patriot: что Украина попытается выбить на саммите НАТО

Саммит НАТО в Анкаре — возможно, самый сложный для Украины за последние годы. Альянс раздирают внутренние противоречия: Трамп хочет выводить войска, Европа переориентирует миллиарды на собственный ВПК, а союзники отказываются от новых обязательств. Украина просит ракеты, но их не хватает в мире. На что может рассчитывать Киев и что значит отсутствие даты следующего саммита — в материале Фокуса.

На саммите НАТО в Анкаре позиция Украины будет менее заметной, чем в предыдущие годы. Украинский вопрос, вероятно, отойдёт на второй план — отчасти из-за желания избежать лишнего раздражения администрации Трампа. По данным The Telegraph, лидеры альянса столкнутся с тремя проблемами: выводом войск США из Европы, расколом по финансированию Украины и угрозой провокаций со стороны России.

В отличие от прошлых лет, как считает обозреватель издания Оуэн Меттьюз, Зеленский просит не оружия, а денег — на войну и на поддержку разрушенной экономики. Но доброй воли союзников становится меньше. Польша призвала не делать новых заявлений о поддержке Украины и сосредоточиться на собственных расходах. Словакия отказалась оплачивать военные нужды Украины. Чехия заблокировала кредит на 90 млрд евро и экспорт самолётов. Венгрия исключила возможность вооружения Украины.

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На бумаге страны НАТО должны выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году и столько же в 2027-м. Но это в основном перераспределение старых средств, а не новые деньги. 70 миллиардов евро объединяют существующее ежегодное обязательство НАТО с финансированием, предоставленным в рамках кредита ЕС, без каких-либо новых обязательств. Как отмечает автор, единство Альянса рушится, а вместе с ним и поддержка, необходимая Украине для продолжения сопротивления наступлению России.

Но на этот раз Зеленский не будет участвовать в саммите во второй день и не выступит с речью перед лидерами НАТО, как в предыдущие годы. При этом, как пишет Reuters, во время саммита НАТО запланирована встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ориентировочно в среду, 8 июля, они обсудят, "как мы можем положить конец войне".

НАТО решает, а Украина ждёт

Несмотря на намёки о том, что украинский вопрос не будет первым на повестке дня, Украина на саммите НАТО будет ставить вопрос о закупке и поставке ракет-перехватчиков баллистики. Это главный, стратегический, серьёзный и очень актуальный вопрос, который напрямую связан с последствиями последних ракетно-дроновых ударов по Украине. Это первое, подчёркивает политолог Олег Постернак Фокусу.

Второе — это вопрос эффективности взносов в программу PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны), а также работа других программ в рамках НАТО.

Третье — это вопрос, связанный с фиксацией военной помощи в объёме 70 миллиардов долларов до конца 2027 года.

"Это важный символический вопрос, и вы знаете, что есть сомнения, что все страны его поддерживают. В частности, Италия имеет своё мнение по этому поводу, но это не критично — добиться изменения позиции другой страны реально", — подчёркивает политолог.

Далее — это вопрос личной встречи с Трампом, который, по данным некоторых информационных агентств, должен связаться с Путиным.

"Возможно, будут какие-то промежуточные вопросы, предложения по мирному урегулированию. Я не думаю, что это будет что-то системное, скорее, это больше похоже на экспромт. Но Россия демонстрирует нежелание идти на уступки, Украина продолжает делать ставку на устойчивость — максимальную устойчивость даже в условиях таких страшных разрушительных ударов, как сегодня по Киеву. Поэтому, в принципе, Трамп, возможно, снова выполнит какую-то посредническую роль, но она закончится очень формальными результатами", — считает Постернак.

И, как подчёркивает политолог, встреча Трампа и Зеленского вряд ли принесёт надежду на мир, поскольку были и серьёзные способы организовать мирный диалог с Трампом и с Путиным. Вряд ли сейчас этот контакт нужно рассматривать как что-то прорывное.

Украину не оставят без военной помощи

Да, это плохой звонок. Но тут мы, к сожалению, не можем перебить повестку дня. Потому что там стоит вопрос вообще о существовании НАТО. Для них главный вопрос — дальнейшее сосуществование: в каком формате, будет ли вообще альянс. Поэтому они смотрят на нас не как на главную перспективу, подчёркивает военный эксперт Олег Жданов. В этом саммите есть одна особенность. Впервые в истории Альянса в проекте итогового коммюнике не указана дата и место проведения следующего саммита.

"Трамп хочет вывести войска из Европы, но есть сила, которая ему мешает — так называемое "глубинное государство". Это структуры в американской системе, которые понимают: если США уйдут из НАТО, они потеряют контроль над Европой. А этого они допустить не хотят", — отмечает Фокусу военный эксперт.

Но эти движения США никоим образом не скажутся на поставках вооружения Украине — и это главное, подчёркивает эксперт. Трамп сыграл нам на руку, когда добился того, что основное бремя финансовой помощи Украине теперь несёт Европа.

"Его расчёт был таким: Европа даст деньги на оружие для Украины, а потом закажет это оружие у американских производителей — так деньги вернутся в США. Но глава НАТО Марк Рютте переиграл Трампа. Европейцы перенаправили 300 миллиардов долларов из помощи Украине на заказы для собственных оборонных заводов. Уже сейчас Volkswagen частично переходит на выпуск военных автомобилей. Mercedes-Benz сокращает выпуск гражданских и переходит на военные. Я уже не говорю про Rheinmetall, который собирает всё, что может. Все страны — Франция разворачивает ВПК", — отмечает Жданов.

Как бы цинично это ни звучало, подчёркивает эксперт, некоторые стран в открытую говорят, что очень хотят помочь Украине, особенно чтобы посмотреть, как их вооружение будет действовать в условиях реального боя. Те же шведы так заявляли. А если завтра они откажутся нам помогать, потом будут воевать с Россией. Даже Польша при всех наших разногласиях прекрасно понимает, что завтра может стать жертвой российских провокаций. И не факт, что НАТО выступит в едином строю согласно пятой статье устава.

Итоговое резюме по выделению военной помощи Украине согласовано со всеми странами. Они не идут на саммит, пока не согласуют все нюансы, а самое главное — итоговое коммюнике. То есть на саммите должны утвердить военную помощь на 70 млрд. Зеленский договорился с Трампом переговорить, в том числе и по средствам противовоздушной обороны. Так что у нас довольно хорошая перспектива, считает Жданов.

Лучшие варианты: собственная украинская программа, получение лицензии от США на производство или поставки от союзников. Но всё это требует времени — скорее всего, много. Поэтому пока мы остаёмся в уязвимом положении.

Ранее Фокус писал, что администрация Трампа расколота: одна часть хочет выводить войска из Европы, другая — блокирует эти шаги. Европа тем временем сократила оборонные заказы для американского ВПК на 300 миллиардов долларов и готовится к собственной безопасности.

А после ночной атаки 6 июля главным сигналом для Украины стало то, что все баллистические ракеты пролетели без перехвата. Россия нанесла основной удар по Киеву и области и задействовала более 400 средств воздушного нападения. Ни одну из баллистических и противокорабельных ракет перехватить не удалось — и именно это, по мнению экспертов, поднимает главный вопрос: как Украине защищаться, если ракет для Patriot не хватает, а РФ наращивает ставку на баллистику.