"Вузьке місце": Boeing не хоче надавати Україні ліцензію на ключовий компонент Patriot (відео)

Компанія Boeing може заблокувати надання ліцензії на виробництво ракет Patriot, здатних збивати російську балістику, розповіли медіа. Ідеться про високоточну голівку самонаведення, яка дає можливість влучати по "Искандеру" РФ. Які складнощі виникли з Boeing щодо виробництва Patriot в Україні?

Інформацію про можливий спротив компанії Boeing щодо ліцензії на виробництво Patriot озвучив журналіст Кристоф Ваннер в ефірі медіа Die Welt. З'ясувалось, що крім цієї проблеми, є низка інших, які гальмуватимуть Україну. На думку Ваннера, після отримання ліцензії від уряду США, попереду чекатиме низка інших негараздів.

Patriot для України — коментар Ваннера див. з 0:42

Журналіст відповів на питання ведучих щодо дозволу на виробництво антибалістики, який, згідно з заявою президента Володимира Зеленського, Україна отримала від США. Кристоф Ваннер пояснив, що процес виробництва ракет — це дуже складний технологічний процес, але отримання дозволу не розв'язує проблему, а з'являються нові. Серед них — не погодження від компанії, яка виготовляє голівки самонаведення, завдяки яким PAC-3 суперефективні для збиття балістики РФ, зауважив він.

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"Є головне вузьке місце: головка самонаведення для цих ракет Patriot, і особливо для моделі PAC-3. Boeing виробляє ці головки самонаведення, і, наскільки мені відомо, Boeing не бажає надавати ліцензії третім країнам", — пролунало на відео.

Ще одна проблема, озвучена німецьким журналістом, — це загроза для заводів, по яких битиме Росія відразу після того, як їх збудують. На думку спікера, щоб впоратись з цієї проблемою, цехи слід будувати на території Західної Європи. Додаткові складнощі, на які звернув увагу Ваннер, — це складний виробничий процес і також те, що США самі потребують ракет PAC-3 Patriot.

Boeing — американська компанія, яка працює в аерокосмічній та оборонній сфері. На сторінках соцмереж та у медіа не відшукалось офіційної позиції Boeing щодо надання технології Patriot для України.

Patriot для України — деталі

Зазначимо, 28 липня президент Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом: за очікуваннями західних експертів, мали б говорити про надання ліцензії на виробництво ракет Patriot. Український глава держави, інші члени делегації позитивно оцінили зустріч, але точно не повідомили, чи погодили ліцензію. Тим часом Зеленський опублікував кадри зустрічі з представниками Lockheed Martin — основної компанії, яка виробляє ракети Patriot.

Про ліцензію на Patriot Зеленський та медіа почали говорити з весни-літа 2026 року, після посилення балістичних ударів РФ і після початку війни США з Іраном, коли Вашингтон з союзниками спорожнили антибалістичні запаси Пентагону.

Нагадуємо, у січні аналітики порталу Defense Express порахували, скільки ракет Patriot потребує Україна та які потужності виробництва Lockheed Martin.