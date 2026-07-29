"Узкое место": Boeing не хочет предоставлять Украине лицензию на ключевой компонент Patriot (видео)

Компания Boeing может заблокировать выдачу лицензии на производство ракет Patriot, способных сбивать российские баллистические ракеты, сообщили СМИ. Речь идет о высокоточной головке самонаведения, которая позволяет поражать "Искандер" РФ. Какие сложности возникли с Boeing в связи с производством Patriot в Украине?

Информацию о возможном сопротивлении компании Boeing в отношении лицензии на производство Patriot озвучил журналист Кристоф Ваннер в эфире издания Die Welt. Выяснилось, что помимо этой проблемы существует ряд других, которые будут тормозить Украину. По мнению Ваннера, после получения лицензии от правительства США впереди ждет ряд других трудностей.

"Патриот" для Украины — комментарий Ваннера см. с 0:42

Журналист ответил на вопрос ведущих о лицензии на производство противобаллистического оружия, которую, согласно заявлению президента Владимира Зеленского, Украина получила от США. Кристоф Ваннер пояснил, что производство ракет — это очень сложный технологический процесс, но получение разрешения не решает проблему, а создает новые. Среди них — отсутствие согласования со стороны компании, производящей головки самонаведения, благодаря которым PAC-3 чрезвычайно эффективны для сбивания баллистических ракет РФ, отметил он.

Відео дня

"Есть одно основное узкое место: головка самонаведения для этих ракет Patriot, и особенно для модели PAC-3. Boeing производит эти головки самонаведения, и, насколько мне известно, Boeing не желает предоставлять лицензии третьим странам", — прозвучало на видео.

Еще одна проблема, о которой рассказал немецкий журналист, — это угроза для заводов, по которым Россия начнет наносить удары сразу после их постройки. По мнению спикера, чтобы справиться с этой проблемой, цеха следует строить на территории Западной Европы. Дополнительные сложности, на которые обратил внимание Ваннер, — это сложный производственный процесс, а также то, что США сами нуждаются в ракетах PAC-3 Patriot.

Boeing — американская компания, работающая в аэрокосмической и оборонной отраслях. На страницах социальных сетей и в СМИ не удалось найти официальную позицию Boeing по поводу предоставления технологии Patriot Украине.

Patriot для Украины — подробности

Отметим, что 28 июля президент Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом: по прогнозам западных экспертов, речь должна была идти о предоставлении лицензии на производство ракет Patriot. Глава украинского государства и другие члены делегации положительно оценили встречу, но точно не сообщили, была ли согласована лицензия. Между тем Зеленский опубликовал кадры встречи с представителями Lockheed Martin — основной компании, производящей ракеты Patriot.

О лицензии на Patriot Зеленский и СМИ начали говорить весной-летом 2026 года, после усиления баллистических ударов со стороны РФ и после начала войны США с Ираном, когда Вашингтон вместе с союзниками исчерпал запасы противоракетной обороны Пентагона.

Напоминаем, что в январе аналитики портала Defense Express подсчитали, сколько ракет Patriot требуется Украине и каковы производственные мощности Lockheed Martin.