"Нам следует быть осторожными": Трамп пока не определился, выдавать ли Украине лицензию на производство Patriot, — FT

Президент США Дональд Трамп пока не решил, выдаст ли он Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. Ранее он заявлял, что разрешит стране производить это оружие, которое имеет решающее значение для её обороны в войне против РФ.

Вашингтон по-прежнему рассматривает вопрос о предоставлении Украине возможности производить системы "Патриот", поскольку США не выдают лицензии на такое оборудование. Об этом Дональд Трамп заявил в телефонном интервью газете Financial Times.

"Это чрезвычайно мощное оружие, и… мы должны проявлять некоторую осторожность в отношении того, кому мы выдаем лицензию. На самом деле мы не выдаем лицензий на оборудование", — пояснил глава Белого дома журналистам.

Этот комментарий Трампа прозвучал всего через несколько дней после личной встречи с Владимиром Зеленским. После переговоров в Вашингтоне Зеленский назвал их "успешными" и заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство этих ракет-перехватчиков.

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Трамп также подчеркнул, что его внимание сосредоточено на прекращении войны в Украине. Он заявил, что его посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Киев "уже в ближайшие дни" для обсуждения вопросов урегулирования конфликта.

"Если говорить очень просто, мы хотим, чтобы война России в Украине закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мир", — отметил глава Белого дома.

Стоит напомнить, что Трамп пообещал предоставить Украине лицензии на производство Patriot ещё в начале июля, на саммите НАТО в турецкой Анкаре.

"Мы предоставим Украине право производить системы Patriot, мы покажем, как их производить", — заявил президент США.

Он также отметил, что производителя Patriot на тот момент ещё не проинформировали об этой инициативе, но выразил уверенность, что "всё уладится".

Напомним, недавно издание Die Welt сообщало, что компания Boeing может заблокировать выдачу лицензии на производство ракет Patriot.

Кроме того, на днях издание Axios сообщило, что Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" Patriot.