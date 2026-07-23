Обговорено з Трампом в Анкарі: Україна вироблятиме ракети для ЗРК Patriot разом із Raytheon

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з делегацією компанії на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.

"Вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО — перехоплювачі для Patriot", — зазначив президент.

Зеленський нагадав, що ідею спільного виробництва ракет він вже раніше обговорив із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі в Анкарі.

"Саме час рухатися в цьому напрямку", — наголосив Володимир Зеленський.

Компанія Raytheon вже багато років є одним із ключових партнерів України у сфері протиповітряної оборони. І про це президент України теж згадав у зверненні.

"Raytheon – дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак", - сказав президент.

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Під час зустрічі представники компанії та президент також обговорили перспективи співпраці в інших напрямах, зокрема щодо виробництва ненаступального військового обладнання.

Наступним етапом стане опрацювання практичних деталей майбутнього партнерства урядовими командами України та США разом із представниками Raytheon.

"Наші команди – на урядовому рівні і з боку приватного сектору – будуть в контакті, щоб усе доопрацювати", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп перед зустріччю із Володимиром Зеленським в Анкарі заявив, що адміністрація США готується передати Україні ліцензійні права на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.

Тим часом компанія Boeing Defense збільшила виробництво компонентів для ракет PAC-3 до системи Patriot на 30%. Цього року планується аналогічне зростання виробництва на тлі дій США та її партнерів поповнити критичні запаси засобів ППО.