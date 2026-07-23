Обсуждено с Трампом в Анкаре: Украина будет производить ракеты для ЗРК Patriot совместно с Raytheon

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с делегацией компании во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной.

"Благодарен компании за готовность вывести наше партнерство на еще более высокий уровень, когда Украина будет совместно с Raytheon производить одни из важнейших средств ПВО — перехватчики для Patriot", — отметил президент.

Зеленский напомнил, что идею совместного производства ракет он уже ранее обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Анкаре.

"Самое время двигаться в этом направлении", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Компания Raytheon уже много лет является одним из ключевых партнеров Украины в сфере противовоздушной обороны. Об этом президент Украины также упомянул в своем обращении.

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"Raytheon — очень сильная оборонная компания, и Украина уже давно использует её технику для защиты наших людей от жестоких российских атак", — сказал президент.

В ходе встречи представители компании и президент также обсудили перспективы сотрудничества в других областях, в частности в сфере производства ненаступательного военного оборудования.

Следующим этапом станет проработка практических деталей будущего партнерства правительственными командами Украины и США совместно с представителями компании Raytheon.

"Наши команды — как на правительственном уровне, так и со стороны частного сектора — будут поддерживать связь, чтобы все доработать", — отметил Зеленский.

Напомним, что президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что администрация США готовится передать Украине лицензионные права на производство ракет-перехватчиков для системы "Пэтриот".

Между тем компания Boeing Defense увеличила производство компонентов для ракет PAC-3, входящих в систему Patriot, на 30 %. В этом году планируется аналогичный рост производства на фоне мер США и их партнеров по пополнению критически важных запасов средств ПВО.