Найскладніший конфлікт у світі: Венс оцінив шанси на завершення війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що російсько-український конфлікт став, "безумовно, найскладнішим для врегулювання серед усіх міжнародних конфліктів".

Політик повторив слова президента Дональда Трампа, який раніше саме так оцінював війну між Україною та Росією. Свою думку щодо того, чого очікувати далі, він висловив під час короткого брифінгу з журналістами дорогою до Північної Кароліни, куди збирався, щоб підтримати кандидата-республіканця Майкла Вотлі на посаду сенатора штату в рамках передвиборчої кампанії.

"Наскільки мені відомо, він (Дональд Трамп, — прим. ред.) зустрінеться з президентом Зеленським завтра або післязавтра. Тож я впевнений, що буде досягнуто певного прогресу. Але, звичайно, вирішити цю проблему непросто — тут двох думок бути не може. І все ж я волів би працювати на президента, який енергійно намагається вирішити цю проблему. Ми продовжимо спроби її врегулювати. Чи вважаю я, що рішення зрештою буде знайдено? Так. Це лише питання часу", — підкреслив Венс.

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Сьогодні стало відомо, що Трамп все-таки зустрінеться із Зеленським на полях 81-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, хоча раніше їхня зустріч була під питанням, а в графіку глави Білого дому її взагалі не було.

Володимир Зеленський уже вирушив до США і встиг зробити кілька гучних заяв, зокрема щодо готовності до переговорів за участю кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Також він запевнив, що Україна готова припинити удари по російській енергетиці, якщо Кремль припинить наносити удари по українській інфраструктурі та продовольчому експорту. Це стало відповіддю українського президента на прохання Трампа припинити удари по російських НПЗ.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що у війні Росії проти України вже не може бути перемоги для жодної зі сторін.