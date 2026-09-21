Самый сложный конфликт в мире: Вэнс оценил шансы на завершение войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российско-украинский конфликт стал, "безусловно, самым сложным для урегулирования среди всех международных конфликтов".

Политик повторил слова президента Дональда Трампа, который ранее именно так оценивал войну между Украиной и Россией. Свое мнение по поводу того, чего ждать дальше, он озвучил по время короткого брифинга с журналистами по пути в Северную Каролину, где собирался поддержать кандидата-республиканца Майкла Уотли на пост сенатора штата в рамках предвыборной кампании.

"Насколько мне известно, он (Дональд Трамп, — прим. ред) встречается с президентом Зеленским завтра или послезавтра. Так что я уверен, что будет достигнут определенный прогресс. Но, конечно, решить эту проблему непросто — тут двух мнений быть не может. И все же я предпочел бы работать на президента, который энергично пытается решить эту проблему. Мы продолжим попытки ее урегулировать. Считаю ли я, что решение в конечном счете будет найдено? Да. Это лишь вопрос времени", — подчеркнул Вэнс.

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Сегодня стало известно, что Трамп таки встретится с Зеленским на полях 81-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, хотя ранее их беседа была под вопросом, а в графике главы Белого дома и вовсе не значилась.

Владимир Зеленский уже отправился в США и успел сделать несколько громких заявлений, в том числе касательно готовности к переговорам с участием кремлевского диктатора Владимира Путина.

Также он зверил, что Украина готова прекратить удары по российской энергетике, если Кремль перестанет наносить удары по украинской инфраструктуре и продовольственному экспорту. Это стало ответом украинского президента на просьбу Трампа прекратить удары по российским НПЗ.

Напомним, Зеленский считает, что в войне России против Украины больше не может быть победы для обеих сторон.