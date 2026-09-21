Сидеть напротив Путина: Зеленский ответил, на что он пойдет ради окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что он готов пойти ради прекращения войны, развязанной РФ в Украине. Глава государства в очередной раз подтвердил, что готов сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он признал, что это точно не станет лучшим днём в его жизни, но ради результата он готов пойти на этот шаг. Соответствующее заявление президент Украины сделал в интервью CBC News.

По его словам, он не видит в встрече с Путиным ничего приятного, но ради результата готов пойти на это.

"Сидеть напротив Путина — для меня это нормально, хотя я этого не хочу и это будет не самый лучший день в моей жизни. Но ради приближения мира я это сделаю. Лучше сидеть со своей семьёй. Это на 100%… Он — враг, и я знаю его истинную цель: оккупировать нас, если мы не будем достаточно сильны или если у нас не будет гарантий безопасности", — заявил президент Украины.

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Зеленский о переговорах с Путиным

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне России против Украины больше не может быть победы для обеих сторон. По его словам, главная цель сейчас — остановить боевые действия ради спасения человеческих жизней.

По словам Зеленского, Путину нужна вся Украина как часть России. Он назвал "безумной" идею о том, что российскому лидеру достаточно отдельных территорий.

Кроме того, Владимир Зеленский в прямом эфире японского телеканала NHK откровенно заявил, что Китай обладает достаточной силой, чтобы самостоятельно остановить войну России против Украины. По словам президента, речь идет не о военной поддержке Украины со стороны Китая, а прежде всего о политической воле Пекина. Зеленский отметил, что Китай, по его мнению, не занимает нейтральной позиции в войне.

Ранее "Фокус" писал, что Трамп может пересмотреть свои договоренности с РФ. Во время саммита G7 он обсуждал с лидерами стран "Большой семерки" действия Кремля и выражал скептицизм в отношении Владимира Путина. По словам собеседников, Трамп считает, что на Россию нужно усиливать давление.