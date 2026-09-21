Сидіти навпроти Путіна: Зеленський відповів на, що він піде заради завершення війни

Український президент Володимир Зеленський висловився на що він готовий піти заради завершення війни РФ в Україні. Глава держави вкотре підтвердив, що готовий сісти за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Він зізнався, що це точно не буде кращим його днем у житті, але він заради результату він готовий піти на цей крок. Відповідну заяву президент України зробив в інтерв’ю CBC News.

За його словами, він не бачить у зустрічі з Путіним нічого приємного, але заради результату готовий піти на це.

"Сидіти навпроти Путіна — для мене це нормально, хоча це не моє бажання і це буде не найкращий день у моєму житті. Але заради наближення миру я це зроблю. Краще сидіти зі своїм родиною. Це 100%… Він — ворог, і я знаю його справжню мету: окупувати нас, якщо ми не будемо достатньо сильними або якщо не матимемо гарантій безпеки", — заявив президент України.

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Зеленський про переговори з Путіним

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні Росії проти України більше не може бути перемоги для обох сторін. За його словами, головна мета зараз — зупинити бойові дії заради людських життів.

За словами Зеленського, Путіну потрібна вся Україна як частина Росії. Він назвав ідею про те, що російському лідеру достатньо окремих територій, "божевільною".

Також Володимир Зеленський у прямому ефірі японського телеканалу NHK відверто заявив, що Китай володіє достатньою силою, аби самотужки зупинити війну Росії проти України. За словами президента, йдеться не про військову підтримку України з боку Китаю, а насамперед про політичну волю Пекіна. Зеленський зазначив, що Китай, на його думку, не займає нейтральної позиції у війні.

Раніше Фокус писав, що Трамп може переглянути свої домовленості з РФ. Під час саміту G7 він обговорював із лідерами країн "Великої сімки" дії Кремля та висловлював скепсис щодо Володимира Путіна. За словами співрозмовників, Трамп вважає, що на Росію потрібно посилювати тиск.