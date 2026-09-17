"Шкода, що не з нами": Зеленський розповів, хто може, але не хоче зупинити Путіна

Володимир Зеленський у прямому ефірі японського телеканалу NHK відверто заявив, що Китай володіє достатньою силою, аби самотужки зупинити війну Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай міг би відіграти важливу роль у припиненні війни Росії проти України. Про це глава держави сказав в інтерв’ю японському телеканалу NHK, опублікованому 17 вересня 2026 року.

"Шкода, що Китай не на нашому боці в цій війні, політично. Сильні лідери, включно з Китаєм, можуть зупинити цю війну", — заявив Зеленський.

За словами президента, йдеться не про військову підтримку України з боку Китаю, а насамперед про політичну волю Пекіна. Зеленський зазначив, що Китай, на його думку, не займає нейтральної позиції у війні.

"Це не про зброю. Це про політичну волю", — пояснив український президент. Він додав, що Китай перебуває "трохи більше з Росією", а не посередині між сторонами конфлікту.

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Заява Зеленського про Китай пролунала на тлі тривалих дипломатичних зусиль щодо завершення війни. Президент України в інтерв’ю закликав сильні держави, серед яких він назвав Китай, використати політичний вплив для припинення бойових дій.

Дійсно, Китай має значний вплив на Росію, саме тому багато міжнародних дипломатів вважають, що від Пекіна потенційно залежить міжнародний тиск на Москву. До речі, Китай досі не приєднався до західних санкцій проти Росії та продовжує підтримувати широкі економічні й дипломатичні контакти з Москвою.

Окремо Володимир Зеленський наголосив, що хоч він і не бачив особисто китайських ракет", однак за його словами, китайські деталі використовуються під час виробництва російських ракет і безпілотників. І хоч президент України не озвучив журналістам NHK переліку конкретних китайських деталей, виробників або назв ракет, у яких вони нібито використовуються, однак використання іноземної електроніки у російських ракетах та безпілотниках раніше неодноразово фіксували українські та міжнародні дослідники.

Зазначимо, що розмова президента з японським телеканалом відбулася в Києві. Основною темою інтерв’ю стала не лише війна в Україні, а й те, як російська співпраця з КНДР може впливати на безпекову ситуацію в Азії.

Що каже Сі Цзіньпін про війну в Україні

Сі не заявляє публічно про підтримку української військової перемоги чи про необхідність виведення російських військ як основну умову миру. Китай позиціонує себе як прихильника переговорного врегулювання та намагається зберігати контакти і з Москвою, і з Києвом.

При цьому Пекін офіційно декларує принцип поваги до суверенітету й територіальної цілісності держав, але у своїх заявах щодо конкретних умов завершення війни не підтримує українську формулу миру в повному обсязі. Китай також продовжує тісні політичні та економічні відносини з Росією.

Нагадаємо, 1 вересня Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий посилити комунікацію та координацію з іншими країнами щодо війни в Україні. Під час засідання Ради глав держав ШОС у Бішкеку китайський лідер наголосив на необхідності діалогу та співпраці для політичного врегулювання конфлікту. За словами Сі, Пекін готовий разом з іншими державами працювати над політичним вирішенням війни в Україні.

Також ми писали, що Китай почав непублічно зміцнювати контакти з представниками російської політичної еліти, не обмежуючись Володимиром Путіним та його найближчим оточенням. Стверджується, що Пекін вибудовує зв’язки з чиновниками, які можуть впливати на майбутнє Росії після зміни нинішнього керівництва. Водночас джерело WSJ, близьке до російських спецслужб, заявило про випадки китайського шпигунства та вербування російських чиновників середньої ланки.