"Жаль, что его нет с нами": Зеленский рассказал, кто может, но не хочет остановить Путина

Владимир Зеленский в прямом эфире японского телеканала NHK откровенно заявил, что Китай обладает достаточной силой, чтобы самостоятельно остановить войну России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай мог бы сыграть важную роль в прекращении войны России против Украины. Об этом глава государства сказал в интервью японскому телеканалу NHK, опубликованном 17 сентября 2026 года.

"Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне с политической точки зрения. Сильные лидеры, в том числе Китай, могут остановить эту войну", — заявил Зеленский.

По словам президента, речь идет не о военной поддержке Украины со стороны Китая, а прежде всего о политической воле Пекина. Зеленский отметил, что Китай, по его мнению, не занимает нейтральной позиции в войне.

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"Дело не в оружии. Дело в политической воле", — пояснил президент Украины. Он добавил, что Китай находится "немного ближе к России", а не посередине между сторонами конфликта.

Заявление Зеленского о Китае прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических усилий по прекращению войны. Президент Украины в интервью призвал сильные государства, среди которых он назвал Китай, использовать своё политическое влияние для прекращения боевых действий.

Действительно, Китай оказывает значительное влияние на Россию, именно поэтому многие международные дипломаты считают, что от Пекина потенциально зависит международное давление на Москву. Кстати, Китай до сих пор не присоединился к западным санкциям против России и продолжает поддерживать широкие экономические и дипломатические контакты с Москвой.

В отдельности Владимир Зеленский подчеркнул, что, хотя он и не видел лично "китайских ракет", однако, по его словам, китайские детали используются при производстве российских ракет и беспилотников. И хотя президент Украины не озвучил журналистам NHK перечень конкретных китайских деталей, производителей или названий ракет, в которых они якобы используются, однако использование иностранной электроники в российских ракетах и беспилотниках ранее неоднократно фиксировалось украинскими и международными исследователями.

Отметим, что беседа президента с японским телеканалом состоялась в Киеве. Основной темой интервью стала не только война в Украине, но и то, как сотрудничество России с КНДР может повлиять на ситуацию с безопасностью в Азии.

Что говорит Си Цзиньпин о войне в Украине

Китай не заявляет публично о поддержке победы украинской армии или о необходимости вывода российских войск в качестве основного условия мира. Китай позиционирует себя как сторонника переговорного урегулирования и старается поддерживать контакты как с Москвой, так и с Киевом.

При этом Пекин официально заявляет о принципе уважения суверенитета и территориальной целостности государств, но в своих заявлениях относительно конкретных условий завершения войны не поддерживает украинскую формулу мира в полном объеме. Китай также продолжает поддерживать тесные политические и экономические отношения с Россией.

Напомним, 1 сентября Си Цзиньпин заявил, что Китай готов усилить взаимодействие и координацию с другими странами в связи с войной в Украине. В ходе заседания Совета глав государств ШОС в Бишкеке китайский лидер подчеркнул необходимость диалога и сотрудничества для политического урегулирования конфликта. По словам Си, Пекин готов вместе с другими государствами работать над политическим урегулированием войны в Украине.

Также мы писали, что Китай начал за кулисами укреплять контакты с представителями российской политической элиты, не ограничиваясь Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. Утверждается, что Пекин налаживает связи с чиновниками, которые могут повлиять на будущее России после смены нынешнего руководства. В то же время источник WSJ, близкий к российским спецслужбам, заявил о случаях китайского шпионажа и вербовки российских чиновников среднего звена.