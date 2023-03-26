Ядерна зброя в Білорусі: кому насправді погрожує Путін

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Путін заявив про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Таким чином, він продовжує шантажувати Захід можливістю застосування ядерної зброї. Саме тому йдеться про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Це натяк на те, що ця зброя може використовуватись не лише проти України, а й західних країн. Але водночас лунає й натяк на готовність торгуватись. Путін запевняє, що розміщувати цю зброю без порушення зобов'язань за Договором про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Нагадаємо, що сам Путін місяць тому заявив, що Росія припиняє свою участь у цьому Договорі. Ось це улюблений путінський стиль — він погрожує та торгується одночасно. Проте всі ці хитрощі кремлівського диктатора вже не працюють.

Ще одна погроза Путіна — Росія у найближчі три роки має намір виробити та модернізувати загалом понад 1600 танків. Нагадаємо, що три дні тому колишній "потішний цар" Росії Дмитро Медведєв заявив, що цього року Росія зробить 1500 танків. Мабуть, сказав це по п'яній, переплутавши і обсяги та терміни виробництва. Скоріш за все, про цей конфуз доповіли Путіну. Кремлівському начальнику довелося виправляти свого блазня. Не через рік, а через три, і не так зробити, як "модернізувати". А що вони мають намір модернізувати? Йдеться про старі радянські танки. І вже не лише про Т-62, а про давно списані Т-54 і Т-55, які Радянський Союз виробляв після Другої світової війни. Ось така "комедія висловів" про танки від Путіна та Медведєва.

І ще трохи про танки та цифри. Путін обіцяє за три роки додатково 1600 танків для російської армії. Але за 13 місяців Великої війни проти України Росія вже втратила 3580 танків, тобто вдвічі більше, ніж Путін планує зробити за три роки.

Путін хизується величезною перевагою в авіації. На жаль, є така проблема. І склалася вона історично. Тому нам потрібні бойові літаки. Але чомусь некоронований цар Росії забув згадати, що російська авіація боїться залітати на українську територію, окрім окремих прифронтових ділянок. Здебільшого російські літаки атакують ракетами зі своєї території. А чому боїться? Бо вже втратили понад 300 літаків та майже 300 вертольотів. Українська система ППО стає дедалі потужнішою. Тож є чого боятися російським воєнним.

Путін лякає своїми "страшилками" не українців, а західних політиків. Лякає продовженням та ескалацією війни проти України. Але навіть ці цифри свідчать про обмеження таких можливостей для Путіна. І всі пропагандистські "страшилки" — це породження страху Путіна перед постачанням нової західної зброї для України. Ось що вони побоюються у Кремлі. Тому президент України Володимир Зеленський постійно нагадує нашим західним партнерам: нам потрібно більше зброї та скоріше! Тільки це й забезпечить завершення війни проти російської навали.

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