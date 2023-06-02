Где спасаться от российских ракет? Почему постоянно доступны укрытия — проблема

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Вижу утром десятки гневных (истерических, действительно) сообщений о закрытых или отсутствующих укрытиях и о том, что они всегда должны быть открыты и там должно быть все для комфортного пребывания людей. Мой опыт использования подобных мест равен нулю, но в самом начале большой войны в феврале-марте прошлого года несколько раз относил в хранилища вместе с побраимом лишние продукты, которыми тогда щедро делились киевские бизнесы и граждане.

Однажды мы занесли пару коробок конфет, печенье, апельсины, соки в расчете на несколько детей. Через полчаса мы принесли следующую партию и… не увидели ни одного человека и ни следа от только что принесенного. Кто-то сильно проголодавшийся успел все забрать. Тогда решили больше не оставлять без контроля продукты, а давать в руки.

Однажды люди сказали, что боятся там находиться, потому что там "странные люди". Пошли и проверили. Это были бездомные, для которых это пространство стало идеальным местом временного пребывания. Речи, чтобы оставлять при отсутствии контроля воду, карематы, зарядки и так далее, нет.

На фото количество укрытий в Киеве, которые должны быть всегда открыты и там всегда должен быть порядок. Если это школа — понимаю, кто отвечает (хотя ближайшие к моему дому невежливо сообщают, что они не для всех, а только для "соискателей образования и педагогов"), а если это паркинг частного дома, то жители имеют здесь право голоса, потому что им в конце концов, за это платить.

А еще город должен иметь наготове сотню спринтеров, которые будут бегом открывать подвалы, опережая скорость "Кинжалов", а это плюс минус пять минут. Могу ошибиться, но кажется, количество киевлян, пользующихся укрытиями, падает. И не потому, что там плохо, а потому, что походы каждую ночь туда с пожилыми, детьми, собаками-кошками — это не меньшее испытание, чем ждать обломков российских ракет.

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