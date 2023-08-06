Запрет на выезд — 3 года. Почему мужчины и дальше должны оставаться в Украине

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Именно в эти дни, четыре года назад, я закончил свое первое Camino из Порто в Сантьяго (9 переходов, 280 км). А два года назад именно в эти дни я проехал на велосипеде по Бессарабии из Белгорода в Болград.

Иногда я думаю, а что бы я хотел сделать после войны и, честно, больше всего хочу пройти по так называемой дороге святого Винсента (это крайний запад Португалии — вдоль океана до крайней юго-западной точки Европы, до мыса святого Винсента).

Но есть одно "но". Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще, как минимум, на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся как нация.

P.S. Отдельно хочу подчеркнуть: должны ли быть законные способы выезда (на лечение, в том числе ПТСР, для военных, особенно тех, которые прошли боевые действия, должны они иметь право на отпуск за рубежом, командировки и т.д.)? Конечно, да. И это должно быть четко прописано в законодательстве. Но одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 — это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению — лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет и не будет. К сожалению.

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