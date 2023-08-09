Заборона на виїзд чоловіків — ідея від розпачу: як виживатиме 30-мільйонна Україна

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Ще у 2017-му 69% українців ніколи не були за кордоном (додам, що перебування ще кількох десятків відсотків "тих, хто виїздив" у турецькому чи єгипетському ол-інклюзиві мало що дає для розуміння світу чи цих країн зокрема).

Минулого року мільйони українців таки потрапили на Захід. Певен, що після початкового шоку і, у декого, ейфорії прийшло усвідомлення, що дуже багато речей в Україні робиться неправильно, не по-людськи і що залишитися в нових країнах а) реально, б) безпечно, в) вигідно, г) багатьом просто нема куди їхати, бо "дому" нема і так далі. Частина вимушених біженців все ж повернеться, бо справді вважає цінністю життя на батьківщині або не зможе (не захоче) адаптуватися, вчити мову і традиції. Соціологія каже про приблизно половину, які навряд чи повернуться. І кожен місяць продовження війни збільшує кількість і якість соціальних зв'язків, які зв'язують наших з теперішніми країнами перебування.

На руїнах виникне нова Україна Фото: Віталій Кличко / Telegram

Озвучена Денисенком ідея заборонити виїзд — це діч, звичайно, але це від відчаю. І від розуміння порядку втрат — людських, економічних, інших. Навіть при ідеальному для нас варіанті завершення війни попереду десятиліття зализування ран, розгрібання завалів, розмінування тисяч кілометрів. Так як було — вже не буде! Не буде стількох шахт на Донбасі, не буде такого сільгоспвиробництва на Херсонщині та Запоріжжі, не буде безпечного відпочинку на всіяних мінами і бомбами пляжах півдня.

Отже, має бути проєкт, не прожект — а що буде. Якою буде Україна після перемоги. Коли нас буде трохи понад 30 мільйонів, з яких більше половини вже чи ще непрацюючі. Завжди можна сказати — що це не на часі і у влади є зараз набагато важливіші справи. Частково погоджусь. Але відсутність перспективи призводить лише до швидшого укорінення тих, які виїхали і вагаються — там за кордоном. Ну, і з розмов знаю, що частина вояків чекають демобілізації (колись таки вона станеться, люди не залізні), щоб об'єднатися з родинами. Якщо це ще буде актуально. Бо знову ж таки — кожен місяць на відстані в тисячі кілометрів руйнує сім'ї, звичний донедавна спосіб життя.

Хочеться, щоб ми про це думали і говорили. Без образ і політиканства.

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