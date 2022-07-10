ЗС РФ з реактивної артилерії обстріляли житловий будинок у Часів Яру, багато жертв (фото)

Внаслідок прильоту снарядів повністю зруйновано два під'їзди, а під завалами залишаються щонайменше 34 особи, зокрема 9-річна дитина.

У суботу ввечері, 9 липня, російські війська з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли житловий квартал у місті Часів Яр Донецької області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, внаслідок прильоту реактивних снарядів повністю зруйновано два під'їзди багатоквартирного будинку.

Під завалами, як зазначає Павло Кириленко, залишаються як мінімум 34 особи, серед яких 9-річна дитина. Рятувальники ДСНС, які продовжують працювати на місці обстрілу в Часовому Яру, який здійснили російські окупанти.

"На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих та 5 поранених. Наразі рятувальники змогли встановити контакт із двома людьми, які опинилися під руїнами", — продовжив голова Донецької ОВА і додав, що в прифронтовому місті Часів Яр триває пошуково-рятувальна операція.

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Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни ISW попереджав про новий наступ ЗС РФ на Донбасі. На думку аналітиків, військове командування країни-агресора проводить перегрупування військ та покращує постачання для відновлення широкомасштабних бойових дій на сході України.

Також повідомлялося, що Росія не планує виводити свої війська із захоплених районів півдня України після повної окупації Донбасу. Київ, як стверджував посол РФ у Великій Британії Андрій Келін, повинен або підписати мирову угоду з країною-агресором, або продовжити "сповзати з пагорба до повного краху".