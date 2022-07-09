Затишшя перед бурею. Росія готується до масштабного наступу на Донбасі, — ISW

РФ намагається перегрупувати війська та покращити постачання, продовжуючи за таких умов вести обмежені бойові дії, щоб не упустити ініціативу.

Російські війська взяли оперативну паузу, щоб підготуватись до масштабного наступу на Донбасі, але побоюються контратак Збройних сил України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) оцінили ситуацію у своєму звіті за 8 липня.

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Навіщо РФ потрібна "оперативна пауза"

На думку дослідників, 7 липня командування ЗС РФ оголосило "оперативну паузу", оцінивши плачевний стан своїх військ. Після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська в Луганській області росіяни потребують відновлення бойової могутності, організації підтримки та постачання перед тим, як розпочати масштабний наступ. Вони перестали вести великі наступальні операції в регіоні, натомість займаються перегрупуванням і посиленням втомлених підрозділів.

В ISW пояснили, що згідно з військовою доктриною США такі паузи зазвичай плануються для відновлення сил перед наступним етапом військової операції, але вони не означають повне припинення бойових дій. Зупинившись, війська ризикують втратити стратегічну чи оперативну ініціативу, тому командирам слід чергувати затишшя в одному місці з наступальними діями в іншому, щоб чинити безперервний тиск на противника.

Росія усвідомлює, що українська армія може перехопити ініціативу та перейти в наступ, тому продовжують вести обмежені наступальні дії в Луганській області та на інших ділянках вздовж усієї лінії фронту. У них бере участь менше сил, ніж під час штурму Сєвєродонецька та Лисичанська, вони ставлять перед собою менш важливі цілі та не готові зазнавати таких же великих втрат. Війська повинні створювати враження, ніби ніякої паузи немає або вона занадто коротка, щоб противник встиг провести контратаку, і росіяни добре справляються з цим завданням.

Зокрема, 8 липня російські війська спробували просунутися з Лисичанська у напрямку міста Сіверськ, але не змогли захопити нові території. На Донбасі вони також провели наступ на північ від Слов'янська і штурмували Дементьівку, щоб порушити українські наземні лінії зв'язку вздовж траси T2117. На півдні України окупанти вкотре штурмували населені пункти на кордонах Херсонської області з Миколаївською та Дніпропетровською, намагаючись повернути втрачені позиції.

"Коли російське військове командування вирішить, що воно належно підготувалося до відновлення великої наступальної операції, воно, ймовірно, відновить великомасштабні наземні наступи з великою кількістю військ і більшою рішучістю, ніж демонструє зараз. Вихід з оперативної паузи може бути поступовим і відразу важко розрізняльним, так само як і перехід у неї здавався поступовим", — припустили аналітики.

ЗСУ не відчувають паузи: обстріл не вщухає

Голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що ЗС РФ не дотримується оперативної паузи, перекидаючи танки на Донбас, а також продовжуючи обстріли населених пунктів по всій лінії фронту — від Попасної до Кремінної. Окупанти не лише ведуть наступальні дії на захід від Лисичанська, а й намагаються прорватися з Луганської області в перші села в Донецькій. Вони атакують із кількох напрямків, а де не можуть просуватися через особливості місцевості — обстрілюють здалеку все, що бачать на горизонті. У ніч проти 9 липня ЗС РФ влаштували 8 артилерійських обстрілів, 3 – мінометних, а також 9 ракетних.

"За підсумками окупаційні війська досягли незначних успіхів протягом 8 липня і продовжують наступ на захід від Лисичанська. Поки що жодної оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує та обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше. Наші військові мужньо тримають оборону ", — підсумував Сергій Гайдай.

Раніше Сергій Гайдай заявив, що Росія відправляє на Донбас нові підрозділи. За його словами, ЗС РФ продовжують обстрілювати Луганську область, сподіваючись просунутися далі, але незабаром не зможе підтримувати той же темп. Як підкреслив Сергій Гайдай, російське керівництво заявило про "оперативну паузу" після знищення ЗСУ ворожих складів із боєприпасами, яке порушило ланцюжок постачань.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про початок переломного моменту у війні в Україні. За його інформацією, ЗСУ знищили 16 складів із боєприпасами та казарми росіян, змусивши взяти оперативну паузу.