"Оперативної паузи немає": РФ відправляє нові підрозділи на Донбас, — Гайдай (відео)

Російські війська не припиняють обстрілювати Луганську область і намагаються просунутися вперед, проте незабаром ЗС РФ стане складно підтримувати таку інтенсивність на фронті, вважає голова Луганської ОВА.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що заява Росії про "оперативну паузу" не відповідає реальному стану справ. Росія продовжують стягувати на фронт підрозділи своїх військ, у тому числі танкові. Про це урядовець розповів в ефірі телемарафону українських телеканалів.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, заяви Кремля про "оперативну паузу" на Донбасі були зроблені після того, як українські військові почали знищувати склади з боєприпасами ЗС РФ на окупованих територіях. Після ударів ЗСУ в окупантів порушився логістичний ланцюжок постачання озброєння.

"Я можу сказати, що ця заява про оперативну паузу зроблена саме після того, як протягом тижня наші військові знищували склади з боєкомплектами", — сказав він.

Сергій Гайдай розповів, що зараз російські війська не припиняють обстрілювати Луганську область і намагаються просунутися вперед. І тому вони залучають нові підрозділи, зокрема й танкові. Однак він зазначив, що незабаром ЗС РФ складно підтримуватиме таку ж інтенсивність на фронті.

Нагадаємо, 5 липня аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗС РФ візьмуть оперативну паузу після захвату Лисичанська. У відомстві зазначали, що російським військовим потрібен відпочинок чи переозброєння. Однак не відомо, чи Росія піде на ризик довгострокової паузи.

Раніше, 4 липня Володимир Путін на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу дозволив відпочити підрозділам, які брали участь у "захопленні" Луганської області.