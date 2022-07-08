"Оперативной паузы нет": РФ отправляет новые подразделения на Донбасс, — Гайдай (видео)

Российские войска не прекращают обстреливать Луганскую область и пытаются продвинуться вперед, однако в скором времени ВС РФ будет сложно поддерживать такую интенсивность на фронте, считает глава Луганской ОВА.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что заявление России об "оперативной паузе" не соответствует реальному положению дел. Россия продолжают стягивать на фронт подразделения своих войск, в том числе танковые. Об этом чиновник рассказал в эфире телемарафона украинских телеканалов.

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По его словам, заявления Кремля об "оперативной паузе" на Донбассе были сделаны после того, как украинские военные начали уничтожать склады с боеприпасами ВС РФ на оккупированных территориях. После ударов ВСУ у оккупантов нарушилась логистическая цепочка поставок вооружения.

"Я могу сказать, что это заявление об оперативной паузе сделано именно после того, как на протяжении недели наши военные уничтожали склады с боекомплектом", — сказал он.

Сергей Гайдай рассказал, что сейчас российские войска не прекращают обстреливать Луганскую область и пытаются продвинуться вперед. Для этого они задействуют новые подразделения, в том числе и танковые. Однако он отметил, что в скором времени ВС РФ будет сложно поддерживать такую же интенсивность на фронте.

Напомним, 5 июля аналитики из Института изучения войны сообщали, что ВС РФ возьмут оперативную паузу в наступлении после захвата Лисичанска. В ведомстве отмечали, что российским военным нужен отдых или перевооружение. Однако не известно, пойдет ли Россия на риск долгосрочной паузы.

Ранее, 4 июля Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу разрешил отдохнуть подразделениям, участвовавших в "захвате" Луганской области.