Затишье перед бурей. Россия готовится к масштабному наступлению на Донбассе, — ISW

РФ пытается перегруппировать войска и улучшить снабжение, продолжая при этом вести ограниченные боевые действия, чтобы не упустить инициативу.

Российские войска взяли оперативную паузу, чтобы подготовиться к масштабному наступлению на Донбассе, но опасаются контратак Вооруженных сил Украины. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) оценили ситуацию в своем отчете за 8 июля.

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Зачем РФ нужна "оперативная пауза"

По мнению исследователей, 7 июля командование ВС РФ объявила "оперативную паузу", оценив плачевное состояние своих войск. После захвата Северодонецка и Лисичанска в Луганской области россияне нуждаются в восстановлении боевой мощи, организации поддержки и снабжения перед тем, как начать масштабное наступление. Они перестали вести крупные наступательные операции в регионе, вместо этого занимаются перегруппировкой и усилением уставших подразделений.

В ISW объяснили, что согласно военной доктрине США, такие паузы обычно планируются для восстановления сил перед следующим этапом военной операции, но они не означают полное прекращение боевых действий. Остановившись, войска рискуют утратить стратегическую или оперативную инициативу, поэтому командирам следует чередовать затишье в одном месте с наступательными действиями в другом, чтобы оказывать непрерывное давление на противника.

Как пишет ISW, Россия осознает, что украинская армия может перехватить инициативу и перейти в наступление, поэтому продолжают вести ограниченные наступательные действия в Луганской области и на других участках вдоль всей линии фронта. В них участвует меньше сил, чем при штурме Северодонецка и Лисичанска, они ставят перед собой менее важные цели и не готовы нести такие же большие потери. Войска должны создавать впечатление, будто никакой паузы нет либо же она слишком короткая, чтобы противник успел провести контратаку, и россияне хорошо справляются с этой задачей.

В частности, 8 июля российские войска попытались продвинуться из Лисичанска в направлении города Северск, но не смогли захватить новые территории. На Донбассе они также провели наступление севернее Славянска и штурмовали Деменьтевку, чтобы нарушить украинские наземные линии связи вдоль трассы T2117. На юге Украины оккупанты в очередной раз штурмовали населенные пункты на границах Херсонской области с Николаевской и Днепропетровской, пытаясь вернуть утраченные позиции.

"Когда российское военное командование решит, что оно надлежащим образом подготовилось к возобновлению крупной наступательной операции, оно, вероятно, возобновит крупномасштабные наземные наступления с большим количеством войск и большей решимостью, чем демонстрирует сейчас. Выход из оперативной паузы может быть постепенным и сразу трудно различимым, так же как и переход в нее казался постепенным", — предположили аналитики.

ВСУ не ощущают паузы: обстрелы не стихают

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что ВС РФ не соблюдают оперативную паузу, перебрасывая танки на Донбасс, а также продолжая обстрелы населенных пунктов по всей лини фронта — от Попасной до Кременной. Оккупанты не только ведут наступательные действия к западу от Лисичанска, но и пытаются прорваться из Луганской области к первым селам в Донецкой. Они атакуют с нескольких направлений, а где не могут продвигаться из-за особенностей местности — обстреливают издалека все, что видят на горизонте. В ночь на 9 июля ВС РФ устроили 8 артиллерийских обстрелов, 3 – минометных, а также 9 ракетных.

"По итогам оккупационные войска добились незначительных успехов в течение 8 июля и продолжают наступление к западу от Лисичанска. Пока никакой оперативной паузы, объявленной врагом, не наблюдается. Он атакует и обстреливает наши земли с той же интенсивностью по-прежнему. Наши военные мужественно держат оборону", — подытожил Сергей Гайдай.

Ранее Сергей Гайдай заявил, что Россия отправляет на Донбасс новые подразделения. По его словам, ВС РФ продолжают обстреливать Луганскую область в надежде продвинуться дальше, но вскоре не сможет поддерживать тот же темп. Как подчеркнул Сергей Гайдай, российское руководство заявило об "оперативной паузе" после уничтожения ВСУ вражеских складов с боеприпасами, которое нарушило цепочку поставок.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о начале переломного момента в войне в Украине. По его информации, ВСУ уничтожили 16 складов с боеприпасами и казармы россиян, вынудив взять оперативную паузу.