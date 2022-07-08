Росія не виводитиме війська з півдня України після окупації Донбасу, — посол РФ

За словами дипломата Андрія Келіна, Київ має зробити вибір — підписати мирну угоду з Москвою або "сповзати з пагорба до повного краху".

Російська Федерація не планує виводити свої війська із захоплених південних областей України після повної окупації Донбасу. Про це в інтерв'ю Reuters заявив посол РФ у Великій Британії Андрій Келін.

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Зокрема, дипломат стверджує, що окупаційні війська переможуть Збройні сили України у битві за Донбас. На уточнювальне питання журналіста, чим може закінчитися повномасштабна війна, Андрій Келін заявив, що про виведення підрозділів із південних областей не йдеться.

"Ми збираємося звільнити весь Донбас. Звичайно, важко передбачити виведення наших військ із південної частини України, тому що в нас уже є досвід, що після виведення починаються провокації, стріляють у людей і таке інше", — продовжив російський посол в інтерв'ю Reuters.

Келін також заявив, що Україна має зробити вибір — підписати мирну угоду з Росією або "продовжувати сповзати з цього пагорба до повного краху". До того ж, посол РФ у Великій Британії не заперечував ескалацію повномасштабного конфлікту на тлі збільшення поставок озброєння Києву.

"Якщо потік зброї буде організований так, що це поставить під загрозу нашу стратегічну ситуацію, нашу оборону, ми маємо вжити серйозних заходів проти цього", — резюмував Андрій Келін у спілкуванні із журналістами.

Інтерв'ю дипломата про те, що Росія не планує виводити свої війська з окупованих українських територій, з'явилося на тлі заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що "Захід планує воювати до останнього українця". Глава Кремля також заперечив, що ЗСУ зможуть перемогти окупаційну армію на полі бою.

Також повідомлялося, що Володимир Путін не відмовлявся від ідеї захопити військовим шляхом більшу частину України.