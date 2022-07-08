Россия не будет выводить войска с юга Украины после оккупации Донбасса, — посол РФ

По словам дипломата Андрея Келина, Киев должен сделать выбор — подписать мирное соглашение с Москвой или "сползать с холма к полному краху".

Российская Федерация не планирует выводить свои войска из захваченных южных областей Украины после полной оккупации Донбасса. Об этом в интервью Reuters заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

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В частности, дипломат утверждает, что оккупационные войска победят Вооруженные силы Украины в битве за Донбасс. На уточняющий вопрос журналиста, чем может закончиться полномасштабная война, Андрей Келин заявил, что о выводе подразделений из южных областей речь не идет.

"Мы собираемся освободить весь Донбасс. Конечно, трудно предсказать вывод наших войск из южной части Украины, потому что у нас уже есть опыт, что после вывода начинаются провокации, стреляют в людей и все такое", — продолжил российский посол в интервью Reuters.

Келин также заявил, что Украине предстоит сделать выбор — подписать мирное соглашение с Россией или "продолжать сползать с этого холма к полному краху". Более того, посол РФ в Великобритании не исключал эскалации полномасштабного конфликта на фоне увеличения поставок вооружения Киеву.

"Если поток оружия будет организован таким образом, что это поставит под угрозу нашу стратегическую ситуацию, нашу оборону, мы должны будем принять серьезные меры против этого", — резюмировал Андрей Келин в общении с журналистами.

Интервью дипломата о том, что Россия не планирует выводить свои войска с оккупированных украинских территорий, появилось на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о том, что "Запад планирует воевать до последнего украинца". Глава Кремля также исключил, что ВСУ смогут победить оккупационную армию на поле боя.

Также сообщалось, что Владимир Путин не отказывался от идеи захватить военным путем большую часть Украины.