Обстрел Часова Яра: под обломками пятиэтажки не менее 34 человек, включая 9-летнего ребенка

Полностью разрушены два подъезда, спасатели пытаются добраться до людей под завалами.

В субботу вечером, 9 июля, российские войска из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли жилой квартал в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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По его словам, в результате прилета реактивных снарядов полностью разрушены два подъезда многоквартирного дома.

Под завалами, как отмечает Павел Кириленко, остаются как минимум 34 человека, среди которых — 9-летний ребенок. Спасатели ГСЧС, которые продолжают работать на месте обстрела в Часов Яре, который был осуществлен российскими оккупантами.

"На поверхность уже смогли достать 6 погибших и 5 раненых. В настоящее время спасатели смогли установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами", — продолжил глава Донецкой ОВА и добавил, что в прифронтовом городе Часов Яр продолжается поисково-спасательная операция.

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Напомним, американский Институт изучения войны ISW предупреждал о новом наступлении ВС РФ на Донбассе. По мнению аналитиков, военное командование страны-агрессора проводит перегруппировку войск и улучшает снабжение для возобновления широкомасштабных боевых действий на востоке Украины.

Также сообщалось, что Россия не планирует выводить свои войска из захваченных районов юга Украины после полной оккупации Донбасса. Киев, как утверждал посол РФ в Великобритании Андрей Келин, должен либо подписать мировое соглашение со страной-агрессором, либо продолжить "сползать с холма к полному краху".