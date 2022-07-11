"Знищили понад 300 націоналістів": у РФ спробували виправдати удар по Часовому Яру

Атака, під час якої загинули десятки мирних жителів, припала на пункт дислокації українських військових, стверджує Міноборони Росії.

Міністерство оборони РФ стверджує, що внаслідок ракетного удару по Часовому Яру Донецької області, який забрав життя десятків мирних жителів, "знищено понад 300 націоналістів". Відомство держави-агресора запевняє, що атака припала на пункт дислокації однієї із бригад територіальної оборони Збройних Сил України. Про це йдеться у зведенні Міноборони Росії, опублікованому вдень у понеділок, 11 липня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Російське відомство повідомило, що під час атаки на Часів Яр війська РФ використовували "високоточну зброю" — за допомогою неї нібито знищено "пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади" тероборони ЗСУ.

"Внаслідок удару знищено понад триста націоналістів", — йдеться в повідомленні.

Тим часом, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), станом на 13:55 кількість загиблих внаслідок удару російських військ по Часовому Яру досягла 24 людей — у п'ятиповерховому житловому будинку виявили тіла ще двох жертв. Водночас з-під завалів вдалося врятувати 9 людей, проте візуально рятувальники визначили тіла 5 загиблих. Співробітники ДСНС продовжують розбирати уламки будівлі.

Нагадаємо, за даними української влади, удару по місту Часів Яр завдали російські війська за допомогою реактивних систем залпового вогню "Ураган", постраждав житловий квартал.

Також ми писали про сьогоднішній обстріл Харкова Збройними силами РФ, внаслідок якого загинуло троє людей.