Били по будинках, шиномонтажу й ТЦ "Французький бульвар": як ЗС РФ обстрілювали Харків (фото, відео)

Від денного обстрілу міста з РСЗВ постраждали понад 30 людей. Ігор Терехов каже, що кількість жертв серед цивільних може збільшитись через інтервальні обстріли.

Унаслідок денного обстрілу Харкова армією Росії з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) зруйновано приватні будинки та цивільну інфраструктуру. Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

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За останньою інформацією, загинули 3 особи. Госпіталізовано 31 постраждалого, серед них — 2 дитини 4 та 16 років. У всіх — переважно осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Стан дітей — середньої тяжкості, наголосив глава ОВА.

Декілька снарядів поцілили у двори приватних будинків, зруйновано гаражі й автомобілі.

ТЦ "Французький бульвар" потрапив під обстріл

У місцевих Telegram-каналах повідомили про потрапляння уламків снарядів у торговий центр "Французький бульвар".

Через прильоти зупиняли рух Салтівською лінією Харківського метрополітену. Пізніше "Суспільне" поінформувало про відновлення роботи лінії від станції "Історичний музей" до "Академіка Барабашова".

ЗС РФ змінюють тактику — перейшли до інтервальних обстрілів Харкова

Харківський голова Ігор Терехов заявив, що під обстріл потрапили торгові об'єкти, шиномонтаж і житлові будинки.

"Вони руйнують інфраструктуру міста, роблять так, щоб наші діти не могли вчитися у школах, щоб наші студенти не навчалися у вищих навчальних закладах. Через знищення ракетами шкіл нам уже не доводиться говорити про навчання в режимі офлайн, зрозуміло, що ми готуватимемося з 1 вересня здебільшого лише до онлайн-навчання дітей", — сказав він.

Російські окупанти, за його словами, перейшли до інтервальних обстрілів міста. Це може збільшити кількість жертв серед мирного населення та працівників ДСНС, які оперативно виїжджають на місце події та потрапляють під повторні обстріли.

"Зараз лікарі працюють із потерпілими, а піротехніки ДСНС знешкоджують боєприпаси. Після цього наші комунальні служби розпочнуть розбирання завалів", — зазначив він.

Фокус раніше вже повідомляв, що після обстрілу Харкова в місті спалахнуло кілька пожеж. Влада просила городян удень бути в безпечних місцях і не залишати укриттів.

Уранці 11 липня армія Росії поцілила ракетою в житловий будинок у центрі Харкова, вночі по обласному центру з Бєлгорода випустили 5 ракет, деякі не долетіли.