Били по домам, шиномонтажу и ТЦ "Французский Бульвар": как ВС РФ обстреливали Харьков (фото, видео)

От дневного обстрела города из РСЗО пострадали более 30 человек. Игорь Терехов говорит, что число жертв среди гражданских может увеличиться из-за интервальных обстрелов.

В результате дневного обстрела Харькова армией России из реактивных систем залпового огня (РСЗО) разрушены частные дома и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По последней информации, погибли 3 человека. Госпитализирован 31 пострадавший, среди них – 2 ребенка 4 и 16 лет. У всех – преимущественно с осколочные ранения разной степени тяжести. Состояние детей – средней тяжести, подчеркнул глава ОВА.

Несколько снарядов попали во дворы частных домов, разрушены гаражи и автомобили.

ТЦ "Французский бульвар" попал под обстрел

В местных Telegram-каналах сообщили про попадание осколков снарядов в торговый центр "Французский бульвар".

Из-за прилетов останавливали движение по Салтовской линии Харьковского метрополитена. Позже Суспільне проинформировало о возобновлении работы линии от станции "Исторический музей" до "Академика Барабашова".

ВС РФ меняют тактику – перешли к интервальным обстрелам Харькова

Харьковский голова Игорь Терехов заявил, что под обстрел попали торговые объекты, шиномонтаж и жилые дома.

"Они разрушают инфраструктуру города, делают так, чтобы наши дети не могли учиться в школах, чтобы наши студенты не учились в высших учебных заведениях Из-за уничтожения ракетами школ нам уже не приходится говорить об обучении в режиме оффлайн, понятно, что мы будем готовиться с 1 сентября в большинстве только к онлайн-обучению детей", – сказал он.

Российские оккупанты, по его словам, перешли к интервальным обстрелам города. Это может увеличить количество жертв среди мирного населения и работников ГСЧС, которые оперативно выезжают на место происшествия и попадают под повторные обстрелы.

"Сейчас врачи работают с потерпевшими, а пиротехники ГСЧС обезвреживают боеприпасы. После этого наши коммунальные службы приступят к разборке завалов", – отметил он.

Фокус ранее уже сообщал, что после обстрела Харькова в городе вспыхнуло несколько пожаров. Власти просили горожан днем быть в безопасных местах и не покидать укрытий.

Утром 11 июля армия России попала ракетой в жилой дом в центре Харькова, ночью по областному центру из Белгорода выпустили 5 ракет, некоторые не долетели.