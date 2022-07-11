Российские войска обстреляли Харьков из реактивной артиллерии: много раненых (видео)
Из-за ударов по городу в горсовете сообщили о приостановки работы Салтовской ветки метрополитена. В соцсетях сообщают о пожарах в областном центре.
Войска РФ вновь обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня. В результате ранения получило 22 человека, еще 3 погибли. Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов.
По предварительной информации, обстрел осуществляли из РСЗО. На месте работают все необходимые службы. Сперва озвучивалось, что в результате ударов ранение получили 16 человек и 3 погибло.
В 11:19 Синегубов сообщил новую информацию от Областного центра экстренной медицинской помощи о том, что в результате обстрелов пострадало 28 человек, среди них 16-летний подросток.
Местные власти призывают жителей Харькова и области не находится на улицах без нужды. Сейчас это крайне опасно.
В телеграм-каналах также сообщают, что в результате обстрела в городе начались пожары.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, временно не курсируют поезда Салтовской линии метро, а также трамвай №8, автобус №52 и троллейбусы №19, 20, 24, 35, 267.
Напомним, сегодня утром войска РФ попали ракетой в жилой дом в центре Харькова. Всего по областному центру было выпушено 5 ракет.
Ранее в ОП заявили, что "курицы" в Харьковской области не будет. Так Подоляк отреагировал на сообщения о том, что в РФ презентовали новый "герб" захваченной области.