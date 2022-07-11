Російські війська обстріляли Харків із реактивної артилерії: багато поранених (відео)

Через удари по місту в міськраді повідомили про зупинення роботи Салтівської гілки метрополітену. У соцмережах повідомляють про пожежі в обласному центрі.

Війська РФ знову обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок поранення отримали 22 особи, ще 3 загинули. Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

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За попередньою інформацією, обстріл здійснювали з РСЗВ. На місці працюють усі необхідні служби. Спочатку озвучувалося, що в результаті ударів поранення отримали 16 людей і 3 загинуло.

Об 11:19 Синєгубов повідомив нову інформацію від Обласного центру екстреної медичної допомоги про те, що внаслідок обстрілу постраждали 28 людей, серед них 16-річний підліток.

Місцева влада закликає мешканців Харкова й області не перебувати на вулицях без потреби. Нині це вкрай небезпечно.

У телеграм-каналах також повідомляють, що внаслідок обстрілу в місті почалися пожежі.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, тимчасово не курсують потяги Салтівської лінії метро, а також трамвай №8, автобус №52 та тролейбуси №19, 20, 24, 35, 267.

Нагадаємо, сьогодні вранці війська РФ поцілили ракетою в житловий будинок у центрі Харкова. Усього по обласному центру було випущено 5 ракет.

Раніше в ОП заявили, що "курки" на Харківщині не буде. Так Подоляк відреагував на повідомлення про те, що в РФ презентували новий "герб" захопленої області.