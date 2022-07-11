"Уничтожили более 300 националистов": в РФ попытались оправдать удар по Часовому Яру

Атака, в ходе которой погибли десятки мирных жителей, пришлась на пункт дислокации украинских военных, утверждает Минобороны России.

Министерство обороны РФ утверждает, что в результате ракетного удара по Часовому Яру Донецкой области, который унес жизни десятков мирных жителей, были "уничтожены более 300 националистов". Ведомство государства-агрессора уверяет, что атака пришлась на пункт дислокации одной из бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны России, опубликованной днем в понедельник, 11 июля.

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Российское ведомство сообщило, что при атаке на Часов Яр войска РФ использовали "высокоточное оружие" — при помощи него якобы был уничтожен "пункт временной дислокации 118-й бригады" теробороны ВСУ.

"В результате удара уничтожено более трехсот националистов", — говорится в сообщении.

Тем временем, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на 13:55 количество погибших в результате удара российских войск по Часовому Яру достигло 24 человек — в пятиэтажном жилом доме выявили тела еще двух жертв. В то же время из-под завалов удалось спасти 9 человек, однако визуально спасатели определили тела 5 погибших. Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать обломки здания.

Напомним, по данным украинских властей, удар по городу Часов Яр был нанесен российскими войсками при помощи реактивных систем залпового огня "Ураган", пострадал жилой квартал.

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