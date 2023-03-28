У Росії хотіли створити ударний дрон "Коршун" на базі Ту-141 "Стриж", але не змогли

Інженери обіцяли зробити БПЛА, здатний нести авіабомби та літати на відстань у 600 км зі швидкістю 950 км/год.

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У Росії намагалися створити ударний дрон Ту-300 "Коршун-У" на базі радянського Ту-141 "Стриж". Видання Defence Express пояснило, чому російські конструктори не змогли налагодити серійне виробництво.

Двадцять шостого березня Міноборони РФ заявило, що український дрон Ту-141 "Стриж" вибухнув у Тульській області біля міста Кірєєво. Росіяни вже не вперше запевняють, ніби Україна змогла модернізувати та запустити радянські безпілотники, але такі ж самі апарати після розвалу СРСР залишилися й у Росії.

За даними Defence Express, на початку 1990-х років конструкторське бюро "Туполєва" почало розробляти проект БПЛА Ту-300 "Коршун-У" — покращену версію "Стрижа". Новий апарат мав отримати дві версії: для радіотехнічної розвідки та ударну, оснащену зовнішнім підвісом для скидання невеликих авіабомб.

За розрахунками конструкторів, "Коршун" мав нести корисне навантаження вагою до 1 т при загальній злітній масі до 4 т. Передбачалася дальність застосування до 600 км на висоті до 6 км та зі швидкістю до 950 км/год. У КБ "Туполєва" навіть підготували проект експортної модифікації під назвою "Філін".

Втім, "Коршун-У" абсолютно не зацікавив Міноборони РФ. Ймовірно, відомство вирішило обійтися розвідувальними Ту-243 "Рейс-Д" (покращені Ту-143 "Рейс"). Через це розробники покинули розвивати проект Ту-300 і не презентували його на жодній офіційній виставці.

Раніше писали, що на місці вибуху припустимого безпілотника у Тульській області утворилася вирва глибиною майже 8 м. Росіяни стверджують, ніби літальний апарат збили за допомогою комплексу радіоелектронної боротьби.

У грудні припускали, що український Ту-141 "Стриж" атакував військову авіабазу в Енгельсі Саратовської області Росії. Як припускають експерти, українці могли модифікувати радянські безпілотники, які виготовляли на Харківському авіаційному заводі.