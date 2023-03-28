В России хотели создать ударный дрон "Коршун" на базе Ту-141 "Стриж", но не смогли

Инженеры обещали сделать беспилотник, способный нести авиабомбы и летать на 600 км со скоростью 950 км/ч.

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В России пытались создать ударный дрон Ту-300 "Коршун-У" на базе советского Ту-141 "Стриж". Издание Defence Express объяснило, почему у российских конструкторов не получилось наладить серийное производство.

Двадцать шестого марта Минобороны РФ заявило, что украинский дрон Ту-141 "Стриж" взорвался в Тульской области возле города Киреево. Россияне уже не первый раз уверяют, будто Украина смогла модернизировать и запустить советские беспилотники, но такие же аппараты после развала СССР остались и в самой России.

По данным Defence Express, в начале 1990-х годов конструкторское бюро "Туполева" начало разрабатывать проект БПЛА Ту-300 "Коршун-У" — улучшенную версию "Стрижа". Новый аппарат должен был получить две версии: для радиотехнической разведки и ударную, оснащенную внешним подвесом для сброса небольших авиабомб.

По расчетам конструкторов, "Коршун" должен был нести полезную нагрузку весом до 1 т при общей взлетной массе до 4 т. Предусматривалась дальность применения до 600 км на высоте до 6 км и со скоростью до 950 км/ч. В КБ "Туполева" даже подготовили проект экспортной модификации под названием "Филин".

Впрочем, "Коршун-У" совершенно не заинтересовал Минобороны РФ. Вероятно, ведомство решило обойтись разведывательными Ту-243 "Рейс-Д" (улучшенные Ту-143 "Рейс"). Из-за этого разработчики не стали развивать проект Ту-300 и не представили его ни на одной официальной выставке.

Ранее писали, что на месте взрыва предполагаемого беспилотника в Тульской области образовалась воронка глубиной почти 8 м. Россияне утверждают, будто летательный аппарат сбили при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы.

В декабре предполагали, что украинский Ту-141 "Стриж" атаковал военную авиабазу в Энгельсе Саратовской области России. Как предполагают эксперты, украинцы могли модифицировать советские беспилотники, которые производили на Харьковском авиационном заводе.