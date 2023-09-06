"Йдуть різними маршрутами": російські окупанти змінили район запуску ракет, — Повітряні сили

За словами спікера командування Юрія Ігната, ЗС РФ стали все частіше обстрілювати припортові території Одеської області. При цьому загарбники використовують різні маршрути, щоб зменшити ймовірність успішної роботи ППО.

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У ніч на 6 вересня російські окупанти здійснили черговий масований обстріл території України. При цьому вони змінили район запуску ракет. Якщо раніше це був Каспій, то зараз — на захід від Енгельса (місто в Саратовській області РФ). Звідти запускають ракети Х-101, Х-555, Х-55. Про це розповів представник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону.

Згідно з його словами, ближче до ранку стратегічні бомбардувальники почали атакувати Україну. Більшість ракет було успішно перехоплено, в основному в центральній частині України. Також було перехоплено балістичну ракету. Представники українських збройних сил повідомили, що агресор використав одну з ракет системи "Іскандер".

"Цілком природна, якщо можна так висловитися, атака від окупантів. Це нічна атака: з вечора вилітають Shahed у переході на наступну добу. Мається на увазі, починаючи з 23:00. Вони йдуть різними маршрутами", — повідомив Гнат.

За інформацією, представленою спікером, російські збройні сили здійснюють атаки, переважно спрямовані на південні райони Одеської області. Унаслідок цієї активності постраждала припортова інфраструктура та інші цивільні об'єкти. Зокрема, вночі з території Російської Федерації в південному та південно-східному напрямках було запущено 25 безпілотних літальних апаратів, які прямують у бік Одеської області.

6 вересня ЗС РФ використовували дрони та крилаті ракети під час повітряної атаки в ніч із 5 на 6 вересня 2023 року. Спочатку хвиля дронів загрожувала Одеській області. Потім відбулися пуски з Ту-95МС.

Попередня атака відбулася в ніч на 3 вересня — також використовували дрони. ДСНС опублікувала фотографії з місця удару в Одеській області: видно пошкодження ємностей для зберігання сільськогосподарської продукції.