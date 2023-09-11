Поставить Ізраїль під загрозу: РФ може продати Ірану сучасну зброю, — директор Моссаду

Директор спецслужби Давид Барнеа заявив, що відповідні заходи офіційного Єрусалима завдадуть удару "глибоко всередині Ірану, у серце Тегерана".

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Ізраїль вважає, що Росія може продавати сучасне озброєння Ірану, заявив директор розвідки Моссад Давид Барнеа, що є рідкісною публічною критикою Москви з боку ізраїльського чиновника, повідомляє Bloomberg.

"Ми занепокоєні тим, що росіяни виконають вимоги Ірану про постачання йому зброї та сировини, які поставлять Ізраїль під загрозу", — сказав глава ізраїльської розвідки Моссад Давид Барнеа у своїй промові 10 вересня.

Іран шукає в Росії нові складні системи ППО, повідомили виданню люди, знайомі з цим питанням і ситуацією. Не відомо чи буде Російська Федерація постачати зенітний ракетний комплекс С-400, який, на думку ізраїльських чиновників, завадить їм завдати удару по ядерній програмі Тегерана.

За інформацією журналістів, Ізраїль неодноразово клявся, що не дасть заклятому ворогу Ірану отримати ядерну зброю, і часто погрожує військовими діями. Росія та Іран зміцнили свої зв'язки у зв'язку з війною в Україні, тоді як Ізраїль лише помірно критикував Москву за збереження теплих стосунків із Кремлем щодо питань Близького Сходу.

У своєму публічному виступі Барнеа заявив, що його агентство запобігло більш ніж двом десяткам запланованих атак Ірану на єврейські та ізраїльські об'єкти по всьому світу цього року, не уточнивши подробиць.

Директор Моссаду пригрозив завдати удару по іранських чиновниках і політиках "від низу до самого верху", якщо будь-який план нападу, пов'язаний з Іраном, завдасть шкоди євреям або ізраїльтянам.

Заходи у відповідь Ізраїлю завдадуть удару "глибоко всередині Ірану, у серце Тегерана", попередив він.

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, як МіГ-29 може ефективно збивати іранські дрони Shahed-136.

Раніше, 1 вересня, ЗМІ писали, як зможе Україна використовувати ракети Sidewinder. Один із варіантів — це винищувач Су-29 або МіГ-29.