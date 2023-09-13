Зависит от Ирана: РФ не смогла наладить полноценное производство Shahed, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, в среднем одна поставка Тегерана для Москвы включает в себя до 200 дронов-камикадзе. Из-за ограниченных возможностей противника они будут продолжаться и дальше, ведь свое производство невозможно.

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Российская Федерация так и не смогла наладить собственное производство дронов-камикадзе иранского производства Shahed, поэтому Москва сильно зависит от поставок из Тегерана. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в комментарии телеканалу Freedom 13 сентября.

По его словам, все попытки России наладить свое собственное производство беспилотников не обвенчались успехом, поэтому поставки из Ирана будут продолжаться еще некоторое время, а сложная логистика создает для противника дополнительные проблемы.

"Если говорить о Shahed, то Россия сейчас критически продолжает быть зависимой от поставок Ирана. Что касается их производства, в основном, речь идет о крупноузловой сборке. Отдельные элементы появляются собственно российского производства. И в целях оккупантов — наладить собственное производство. Но пока этого не произошло", — заявил Андрей Юсов.

У украинской разведки есть информация, что каждая партия для Москвы состоит из 100-200 дронов-камикадзе.

Также Андрей Юсов отметил, что у России есть определенные трудности с производством ракет, ведь им не хватает импортных деталей, которые крайне важны. Речь идет про оптику, электронику, чипы, микросхемы. Со всем этим противник испытывает большие трудности.

"Тем не менее, определенные возможности у них сохраняются, но темпы и объемы производства ракетного вооружения не позволяют агрессору вернуться к запасам по состоянию до полномасштабного вторжения в Украину", — продолжил представитель ГУР.

Напомним, в ночь на 13 сентября РФ атаковала Украину десятками Shahed. Дроны-камикадзе взрывались над портами Одесской области, в результате есть пострадавшие граждане. Всего воздушная тревога длилась около пяти часов.