Залежить від Ірану: РФ не змогла налагодити повноцінне виробництво Shahed, — ГУР (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, у середньому одна поставка Тегерана для Москви містить у собі до 200 дронів-камікадзе. Через обмежені можливості противника вони триватимуть і далі, адже своє виробництво неможливе.

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Російська Федерація так і не змогла налагодити власне виробництво дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed, тому Москва сильно залежить від постачань із Тегерана. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов у коментарі телеканалу Freedom 13 вересня.

За його словами, всі спроби Росії налагодити своє власне виробництво безпілотників не увінчалися успіхом, тому поставки з Ірану триватимуть ще певний час, а складна логістика створює для противника додаткові проблеми.

"Якщо говорити про Shahed, то Росія зараз критично продовжує бути залежною від поставок Ірану. Що стосується їхнього виробництва, здебільшого йдеться про великовузлове складання. Окремі елементи з'являються власне російського виробництва. І в цілях окупантів — налагодити власне виробництво. Але поки що цього не сталося", — заявив Андрій Юсов.

В української розвідки є інформація, що кожна партія для Москви складається зі 100-200 дронів-камікадзе.

Також Андрій Юсов зазначив, що у Росії є певні труднощі з виробництвом ракет, адже їм не вистачає імпортних деталей, які вкрай важливі. Йдеться про оптику, електроніку, чіпи, мікросхеми. З усім цим противник відчуває великі труднощі.

"Тим не менш, певні можливості в них зберігаються, але темпи й обсяги виробництва ракетного озброєння не дають змоги агресору повернутися до запасів станом до повномасштабного вторгнення в Україну", — продовжив представник ГУР.

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня РФ атакувала Україну десятками Shahed. Дрони-камікадзе вибухали над портами Одеської області, в результаті є постраждалі громадяни. Загалом повітряна тривога тривала близько п'яти годин.