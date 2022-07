Клип на миллион. Чем Jerry Heil и alyona alyona напоминают успех дуэта Потапа и Насти

Премьерный клип #KUPALA, бьющий рекорды по просмотрам, украинские артистки Jerry Heil и alyona alyona записали вместе с немецкой певицей Ela. Фокус разбирает новый украинский эстрадный феномен.

#KUPALA — уже четвертая совместная работа певицы Jerry Heil и рэперши alyona alyona, записанная за границей. Их успех в Германии идет по нарастающей. До этого они вместе исполнили композиции "Молитва", "Рідні мої", "Чому?" А теперь — трек, посвященный празднику Ивану Купалы, который был записан с немкой Ela, стремительно набирает обороты.

По сути, Jerry Heil и alyona alyona стали за границей популярнейшей поп-группой, по структуре напоминающей дуэт Потапа и Насти.

Почему Jerry Heil и alyona alyona так удачно спелись

7 июля, на праздник Ивана Купала, певица и видеоблогер Jerry Heil ("Охрана_отмєна") и рэперша alyona alyona ("Пишка-Пушка") выпустили четвертый совместный трек #KUPALA. Они его записали совместно с немецкой певицей Ela, исполняющей свою часть композиции на немецком.

[ + – ] Премьерный клип #KUPALA Jerry Heil, alyona alyona и немецкой певицы Ela уже стал хитом

Почему коллаборация с немкой? Да потому, что Jerry Heil и alyona alyona после начала российско-украинской войны эмигрировали в Германию. И не было бы счастья, да несчастье помогло: наши звезды стали активно сотрудничать и все успешнее и успешнее: пазлы, что называется, совпали. В чем?

26-летняя Jerry Heil (Яна Шемаева) – нежная, застенчивая, если не сказать — робкая. Когда-то она признавалась, что полностью выдумала сюжет своего суперхита "Охрана_отмєна". Вот эта робость и отсутствие большого сценического опыта не позволили ей победить на "Евровидении" 2020, хотя песня Vegan была хитовая. Яна – отличный композитор.

31-летняя рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) — полная противоположность Яне, она – властная, волевая, резкая. В треках, вроде "Пушки", она как раз и позиционирует свой сильный характер.

И когда артистки начали сотрудничать получился практически идеальный поп-дуэт, напоминающий по структуре группу "Потап и Настя": только в роли условного "мужчины-рэпера" здесь волевая alyona alyona, а в роли условной "дамы" – нежная Jerry Heil.

К тому же украинская публика не очень любит сам по себе жесткий хип-хоп-речитатив, а Яна Шемаева здорово сочиняет хитовые припевы, которые уместно "оттеняет" своим рэпом Савраненко. Вот так в Германии и сложилась идеальная поп-группа, производящая хит за хитом. А певицу Ela девушки взяли для того, чтобы придать успеху международный оттенок – их трек , несмотря на сугубо славянскую тематику, и по-немецки звучит вполне органично.

Несколько слов о треке #KUPALA

Аранжировка – это международный класс. На уровне лучших вещей французов Deep Forest – основателей стиля world music – этно-электроники. Кстати, фолк-поп-мьюзик лучше всего заходит нашей публике – вспомните успех групп КАZКА и Go_A.

В авторах музыки помимо Jerry Heil значится Антон Чилиби – аранжировщик и соавтор украинской звезды фанка Дмитрия Монатика. Антон – человек из очень профессиональной команды. Кстати, Монатик тоже сейчас курсирует за рубежом и уже выпустил недюжинный антивоенный альбом.

В комментариях к клипу указана идея: соединение на экране (и на празднике Купала) четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха. Та же идея была у классиков рока группы Pink Floyd на обложке их топового альбома Wish You Were Here (1975). И та же мысль в основе сюжета популярного американского мультфильма "Аватар" (2009). Глубоко копают!

Что касается визуального ряда, то в клипе красиво использованы кадры из советской экранизации повести Гоголя "Вечер на Ивана Купала" (1968) студии им. Довженко, где в главной роли снялась первая украинская кинокрасавица – актриса Лариса Кадочникова.

В общем #KUPALA от Jerry Heil и alyona alyona – безупречная работа.

Фокус прогнозирует дальнейшее успешное сотрудничество двух талантливых украинских исполнительниц. Если не поссорятся – их ждет большое будущее. Обычно к ссорам приводит дележ денег, но учитывая, что alyona alyona и Jerry Heil в Европе пока что дают благотворительные концерты, для недопонимания почвы нет. Сейчас у девушек период чистого творчества.

Совместные работы alyona alyona и Jerry Heil

Первый их совместный клип "Молитва" вышел 1 апреля. На сегодня он набрал 366 тысяч просмотров.

[ + – ] Клип alyona alyona и Jerry Heil "Молитва"

Премьера второго клипа Jerry Heil и alyona alyona "Рідні мої" состоялась на Пасху — 26 апреля. У него 4,8 млн. просмотров.

[ + – ] Клип Jerry Heil и alyona alyona "Рідні мої" тронул миллионы слушателей

Третий совместный клип "Чому?" артистки выпустили совсем недавно — 19 июня. И уже его посмотрело 1, 2 млн. зрителей. Поп-дуэт Jerry Heil и alyona alyona продолжает выдавать на гора шлягеры.

[ + – ] Клип Jerry Heil и alyona alyona "Чому?", где артистки задают драматические вопросы, которые вызвала война

