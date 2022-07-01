Хиты лета 2022. Мадонна, Бейонсе, Гориллаз и Алена Алена поют о победе

Фокус подобрал лучшие новые летние композиции мировых и украинских звезд о победе над собой. Никогда не нужно сдаваться!

Мадонна после сорока лет карьеры решила перезагрузить старые треки. Бейонсе вернулась к творчеству после шестилетней паузы. Gorillaz призывают следовать новому культу Крекера — и все получится. Alyona Alyona и Jerry Heil в новой песне поделились мыслями о войне, а львовский электронщик Ship Her Son посвятил неистовую инструменталку мародерству РФ в Украине.

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[ + – ] Виртуальная группа Gorillaz и Thundercat

Madonna – Ray of Light (Sasha Ultra Violet remix edition). Перезагрузка

Мадонна три года не выпускала новой музыки. Но, почувствовав, что застоялась, королева поп-музыки напомнила о себе, перезапустив старый материал в новых упаковках.

После серии версий завораживающего хита Frozen, записанных, конечно, исключительно с молодыми рэперами, артистка выдала альбом ремиксов: от сингла Everybody с первого альбома до Medellin и I Don’t Search I Find 2019 года. Уже можно прослушать сборник из 16 обновленных треков, а августе там окажется полсотни композиций. Причем выпущенные ремиксы возглавляли Billboard Dance Club Songs.

Американская поп-звезда, несмотря на 63-летний возраст, по-прежнему находит успешные способы себя продать. Послушайте обновленный трек 1998 года, и вы поймете, почему – он и сейчас звучит свежо, невозможно не пуститься в пляс.

[ + – ] Madonna – Ray of Light (Sasha Ultra Violet remix edition)

Beyonce — Break My Soul. Дух крепок

Break My Soul — первая композиция из будущего альбома, которую выпустила Бейонсе, и шестая в треклисте Renaissance. Всего в нем будет 16 треков.

Выход новой пластинки Бейонсе анонсировала в середине июня, релиз запланирован на 29 июля. Стриминговая платформа Tidal, принадлежащая супругу певицы Jay Z, опубликовала минималистичное сообщение. Оно намекает, что Renaissance будет состоять из нескольких частей. В конце июля представят "первый акт".

Пока что Бейонсе выпустила песню Break My Soul: в ней певица не так налегает на R&B, как больше дает клубного хаус-звучания, хотя и с "разговорными" вставками хип-хопа. Она явно ударилась в дэнс – вслед за ветераншей поп-сцены Мадонной. Бейонсе так и заметила в недавнем интервью: "Моя музыка объединяет многих людей на танцполе". Новый альбом выйдет через месяц.

В новой композиции тоже можно услышать "обломки" старых: сэмпл из танцевального хита 1990-х Show Me Love от Robin S и сэмпл из Explode рэперши Big Freedia. Одним из соавторов Break My Soul значится муж поп-дивы – рэпер Jay Z.

Но о чем сингл? Слушаем: "Я на грани срыва, нужно снять с себя этот груз. Согнуть, разорвать, разве ты не хочешь от него избавиться? Отпусти свой дух, яка-яка. Я обращаюсь ко всем: вам не сломить мой дух!". Короче, не смотря ни на что, боевой дух Бейонсе крепок!

[ + – ] Beyonce — Break My Soul (аудиотрек)

Gorillaz ft. Thundercat – Cracker Island. Райский остров

Британская виртуальная группа Gorillaz, созданная фронтменом группы Blur Деймоном Албарном, впервые в этом году выпустила новый сингл под названием Cracker Island. В записи песни принял участие американский бас-гитарист и певец Стивен Ли Брунер, выступающий под псевдонимом Thundercat.

В тексте песни предлагается стать членами так называемого "Последнего культа", самопровозглашенным лидером которого является бас-гитарист Gorillaz Мердок Никколс. Это культ острова Крекера, где "семена прорастают всего за ночь" и где "можно устроить выдуманный рай".

Thundercat вокально дополняет инструментал, делая трек более мелодичным. Человека, привычного к мелодике, приятно удивит в этой композиции и наличие припева, и достаточно виртуозная аранжировка.

[ + – ] Gorillaz – Cracker Island (аудиотрек)

Аlyona Аlyona и Jerry Heil – "Чому". Вопросы без ответов

Украинские артистки Аlyona Аlyona и Jerry Heil (Яна Шемаева) уже не впервые выступают дуэтом – в апреле они выпустили успешный и пронзительный трек "Рідні мої". Схема та же: Jerry Heil выводит нежным голоском припевы, а Аlyona Аlyona мудро-жестко читает между ними рэп: идеальное сочетание характеров.

На этот раз исполнительницы презентовали композицию "Чому", где речь о том, что украинцы с начала войны находятся в тяжелом состоянии, все вокруг поделилось на "свой" – "чужой", на "черное" и белое".

"Плакати, злитися, бути спустошеним — кажуть, "нормально" і так робить кожен. Та як по крупиці зібратися в ціле, коли все навколо лиш чорне та біле?" — поют артистки. В этой же концепции решен клип: Alyona Alyona – на черном фоне, Jerry Heil – на белом.

"Почему у людей забрали дома? Почему у людей забрали безопасность? Почему люди должны страдать? Почему дети должны плакать? С приходом войны мы с Jerry Heil осознали, что лучшее благо в мире – это служить. Проявлять любовь. Все истины – просты. Родная земля не имеет аналогов. Интуиция – голос души. И если повторять эти истины себе с утра и перед сном, если слышать себя, если любить, не ожидая любви, если уважать родную землю, то и пространство вокруг вас будет чисто, как родниковая вода", — написала Аlyona Аlyona под видео.

Рэперша также призналась, что когда Яна прислала ей припев будущей композиции, она просто в нем утонула: "У меня много вопросов, на которые сложно сейчас искать ответы, но я их ищу, потому, чтобы расставить в своей голове все по полкам и понять как жить дальше. Я часто встречаю людей, у которых возникают такие же вопросы, и хочется, чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и сейчас, давало ответы на эти вопросы не такой ценой, какой дает сейчас", — поделилась мыслями артистка.

[ + – ] Alyona Alyona и Jerry Heil — "Чому"

Ship Her Son — Alles Wird Gut. "Посвящение" оккупантам-ворам

Электронный музыкант из Львова Ship Her Son (Антон Шиферсон) выпустил сингл Alles Wird Gut из предстоящего миниальбома. Режиссером его выступил Палиндром (Степан Бурбан). Название инструментального трека переводится с немецкого как "все будет хорошо" — разумеется, в него вложена ирония.

В клипе использованы советские архивные видео с кадрами уборки урожая, которые перемежаются сполохами огня, пожарами, грудой черепов. Трек "посвящен" тому факту, что российские оккупанты украли 400 тысяч тонн зерна в Украине. Однако клип заканчивается оптимистично: фонтанчик крутящейся "поливалки", вновь зацветают весной деревья и всходят урожаи – эта оккупационная саранча сгинет с Украины.

[ + – ] Ship Her Son — Alles wird gut

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